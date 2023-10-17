Дератизацію проводитимуть в Ужгороді два дні

У середу та четвер, 18-19 жовтня, в Ужгороді проводитимуть дератизацію. З метою винищення щурів та решти гризунів на схилах річки, скверах, та контейнерних майданчиках залишать приманки з отрутою, інформує департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Це планова дератизація, яка проводиьсядвічі на рік.

Зі слів Ірини Азізян, керівниці притулку для безпритульних тварин “Барбос”, речовина, яку поширюють у якості отрути, не шкідлива і не цікавить безпритульних собак та котів.

В міськраді просять ужгородців не залишати на вулицях дітей без нагляду та слідкувати за домашніми тваринами, особливо під час вигулу в скверах та біля річки.

Varosh,

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