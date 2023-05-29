Дератизацію проводять в Ужгороді. За чим варто пильнувати

Із понеділка, 29 травня, до четверга, 1 червня, в Ужгороді проводитимуть планову дератизацію (винищення гризунів). Здійснюватимуть її у місцях загального користування, зокрема, скверах, на схилах річки, контейнерних майданчиках тощо, — інформує департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Ірина Азізян, керівниця притулку для безпритульних тварин “Барбос”, депутатка Ужгородської міської ради розповіла Varosh: речовина, яку поширюють у якості отрути, не шкідлива і не цікавить безпритульних собак та котів.

— Принаймні впродовж минулого року ми спостерігали саме таку картину, — сказала вона, — ці приманки просто “закриті” для собак. У нас у притулку ми теж регулярно, двічі на рік проводимо дератизацію, тому що щури — це справжнє лихо, тому з цією темою ми знайомі.

В міськраді просять мешканців міста не залишати на вулицях дітей без нагляду та слідкувати за домашніми тваринами, особливо під час вигулу у скверах та на схилах біля річки.

Varosh,

Фото ілюстративне

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