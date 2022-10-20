Демонтаж “Турула”: депутати Мукачівської міськради висловили протест проти рішення виконкому

18 депутатів Мукачівської міської ради, що складає більшість чинного складу, висловили рішучий протест та засудили дії виконкому, пов’язані з прийняттям рішення про демонтаж постаменту “Турул” з бастіону замку “Паланок”. Депутати висловили незгоду прийняттям важливого рішення без консультацій з депутатами, яким делеговано представляти інтереси громади і підписали відповідне звернення до тергромади. Інформацію про це опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook депутат Мукачівської міськради Олександр Яцканич. “Суспільно важливі питання, які торкаються інтересів тисяч мешканців Мукачівської громади повинні вирішуватися у сесійній залі депутатами, котрим делеговані ці повноваження, а не виконкомом, який сформований міським головою та фактично є його ручним органом”, — йдеться в зверненні до Мукачівської міської тергромади.

Нагадаємо, 13 жовтня Мукачівська міська рада прийняла рішення про встановлення на стелі на території замку «Паланок» малого Державного Герба України — тризуба. Фігуру міфічного птаха орла-турула, який стоїть на бастіоні з 2008 року, доручили демонтувати музею. В Мукачівській міській раді це рішення не коментують.

За словами речника міськради Владислава Микити, фігуру міфічного птаха Турула вже зняли, коли встановлять тризуб — наразі невідомо. Стосовно ж звернення депутатів, то, за його словами, вони наразі його не бачили.

Це рішення стало потрясінням для членів товариства угорської культури Закарпаття. “Рішення щонайменше дивно, зокрема, тому, що скульптурне зображення турула, яке вважається одним із символів міста, повернули на колишнє місце з ініціативи міської влади Мукачева у 2008 році на знак спільного історичного минулого та мирного співіснування угорської та української національностей”, – йдеться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України через демонтаж Турула у замку «Паланок», статую якого виконком міськраді Мукачева вирішила замінити гербом України. Угорський міністр заявив, що вважає знесення статуї Турула у мукачівському замку «непотрібною провокацією». “Гадаю, це питання варто вирішувати тоді, коли в Україні знову буде мир. Сподіваюся, він скоро настане”, — сказав він.

Додамо, що міфічний птах турул, який тримає у дзьобі меч, – національний символ для угорців.

За словами краєзнавця Михайла Марковича, на честь тисячоліття Угорського королівства, в 1896 році в Угорщині було встановлено сім пам’ятників турулу, один з яких був встановлений у Мукачівському замку.

“У 1923 році, коли Закарпаття перебувало у складі Чехословаччини, турула демонтували чехи. Чехословацька влада добре розуміла символічне значення турула для угорців («де турул – там угорські землі»). В 1945 році, коли Червона армія “звільнила” (зайшла) в наш край, майже 1 тонну бронзову оригінальну скульптуру було розплавлено на Фрідяшівському чавунно-ливарному заводі”, — пише Михайло.