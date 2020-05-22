Delivery Lime: як лаймовий сервіс доставки їжі та продуктів підкорює Ужгород

Нарешті онлайн-замовлення увірвались у життя нашого міста і стали звичною річчю, якою щоденно користується все більше і більше людей. Замовити страви, продукти харчування чи побутові товари у три кліки, без заторів на дорогах, без черг та складнощів – ось, що стало основою нового прогресивного додатку Delivery Lime.

Delivery Lime – додаток зі зручним інтерфейсом, де кожен ужгородець може зробити замовлення страв з улюблених закладів міста, організувати доставку запашних букетів коханим з квіткових бутиків, а згодом й продуктів харчування із супермаркетів та інших товарів. Додаток «перерізав червону стрічку» та стартував у травні, тож зараз всі охочі заклади активно долучаються, аби ви могли замовляти все що заманеться в одному місці.

– Уяви, одна іконка на телефоні може влаштувати тобі неймовірну вечерю, врятувати, у момент, коли щось потрібно негайно та звільнить твій час. Це секретна зброя проти пересоленої пасти, зіпсованого манікюру або ще одного вечора, витраченого на кухню. Розраховуйся онлайн, зустрічай яскраве брендоване авто та привітного кур’єра, отримуй пакунок з веселим стікером лаймом-персонажем додатку і отримуй задоволення від сервісу, – кажуть у Delivery Lime.

Цікавий момент, який втілено у додатку: можливість відслідковувати статус свого замовлення і місцезнаходження кур’єра на мапі у реальному часі.

Діє фіксована вартість доставки по Ужгороду – 29.90 грн. Вартість доставки у межах Ужгородського району – 39.90 грн.

Якщо цю статтю читає ресторатор чи власник бізнесу, який зацікавлений у доставці свого продукту – розгляньте варіант розміщення свого закладу у додатку. Реєстрація закладу та внесення меню чи продукції – справа 1 дня. Далі ж ви отримуєте додатковий маркетплейс для заробітку та просування власного бренду.

За деталями співпраці пишіть на соціальні сторінки Delivery Lime або ж телефонуйте за номером 050 100 0551. Промокод на одноразову безкоштовну доставку FRDLVR діє до кінця травня. Застосовується на дисплеї підтвердження вартості.

Мотори заведені, а кур’єри готові вирушати за вказаною адресою. Тож завантажуте додаток, обирате смакоту та робіть замовлення.

Delivery Lime: додаток, Instagram

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