Цими вихідними в Ясіня пройде Фестиваль сучасного мистецтва, електронної музики та екологічного культурного туризму

Впродовж 9 – 11 липня в смт Ясіня та на курорті Драгобрат (Рахівський район, Закарпатська область) відбудеться щорічний фестиваль сучасного мистецтва, електронної музики та екологічного культурного туризму «Фантазери».

Покликаний сприяти децентралізації культури та захисту екосистеми Карпат, незалежний міжнародний фестиваль «Фантазери» відбувається з 2017 року та збирає учасників з різних куточків України. Цього року хедлайнери фестивалю — сучасні молоді художни(ки)ці та музикант(к)и з Одеси, а також представни(ки)ці сучасних художніх та музичних сцен Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини.

На фестивалі будуть представлені музичні та візуальні твори учасників творчої резиденції Budapest Hotel Art Residency. Кураторка візуальної програми — сучасна художниця та кураторка Жанна Кадирова. Куратор музичної програми — Андрій Савіних, музикант, продюсер, засновник серії концертів Ambience.

У програмі фестивалю:

— лендарт-інтервенції та художня виставка учасників Budapest Hotel Art Residency (Ясіня);

— музичні виступи учасників й учасниць резиденції та презентація їхнього альбому;

— кінопрограма від Takflix;

— ярмарок місцевих товарів у супроводі денного ambient-концерту;

— нічний карпатський рейв;

— лекції з екологічної грамотності;

— ранкова йога;

— денний open air на Драгобраті.

Окрім того, «Фантазери» запропонують паралельну дитячу програму, до якої увійдуть:

— художні майстер-класи від мисткині Наталії Мариненко;

— воркшопи від сучасного художника Давида Чичкана;

— книжковий квест від молодіжної письменниці Наталії Довгопол.

Учасни(ки)ці візуальної програми: Уляна Невзорова (Білорусь), Raman Tratsiuk (Польща), Ivars Gravlejs (Чехія), Vychodne Pobrezie (Словаччина), Дар’я Чечушкова (Одеса, Україна), Максим Зацаринний (Одеса, Україна), Василь Дмитрик (Одеса, Україна), Наталія Кушнір (Одеса, Україна), Даниїл Галкін (Дніпро, Україна), Володимир Кузнецов (Київ, Україна), Альона Іванова та Вікторія Довгадзе (Львів, Україна), Євген Коршунов (Київ/Бровари, Україна), Добриня Іванов (Київ, Україна), Катерина Берлова (Київ/Дніпро, Україна), Валерія Карпань та Марина Хрипун (Київ, Україна), Ілля Угнівенко (Київ, Україна), Олеся Оникієнко та Богдан Середяк (Київ/Івано-Франківськ, Україна), Наталія Довгопол (Київ, Україна/Афіни, Греція), Борис Медведєв та Світлана Конопльова (Київ/Одеса, Україна), Віталій Янковий (Вінниця/Ірпінь, Україна).

Учасни(ки)ці музичної програми: Adam Kalamar (Угорщина), Akos Karancz (Угорщина), Pilot Voyager (Угорщина), Astma (Польща), Lobanov K (Київ), Konakov (Київ), Dj Breus (Одеса), Dj Superelite (Київ), Dj Chesnok (Одеса), Chillera (Одеса), Indirect (Одеса), Potreba (Одеса), Ionesco (Київ), Bryozone (Одеса), Mlin Patz (Одеса).

Кінопрограма від Takflix: «Тіні забутих предків» (Сергій Параджанов, 1964), «Жива ватра» (Остап Костюк, 2016), «Співає Івано–Франківськ–теплокомуненерго» (Надія Парфан, 2019), «Мої думки тихі» (Антоніо Лукіч, 2019), «Май далеко – май добре» (Ганна Ярошевич, 2020).

Вартість фестивального абонемента — 500 гривень, https://tickets.katacult.com/fantazeri.

У якості альтернативного квитка на заходи фестивалю можливо надати мішок неорганічного сміття, зібраного з берегів та водойми річки Чорна Тиса.

Партнери фестивалю: Takflix, Ясінянська територіальна громада, ГО «Нове Ясіня», ГО «Агенція відьного розвитку», Туристичний інформаційний центр Ясіня, Гостьовий будинок «Мандрівний», Креативний простір «Креденц» Ясіня, Varosh, «Культурний тренд» (Україна), Zahorian & Van Espen (Чехія та Словаччина), Budapest Showcase Hub (Угорщина), Východné pobrežie (Словаччина) Kalektar (Польша) та International Visegrad Fund.

Інформаційні партнери: Varosh, «Культурний тренд», Your Art.

Зустрічайте LINE-UP фестивалю ФАНТАЗЕРИ-2021!

П’ятниця, 9.07.21

Презентація альбому та виступи учасників резиденції Budapest Hotel Art Residency:

Adam Kalamar (Hungary)

Tomek Popakul (Poland)

Ákos Karancz (Hungary)

Антон Остромецький (Одеса)

Геннадій Бойченко (Одеса)

Славко Бреус (Одеса)

Dj Chesnok (Одеса)

Андрій Савіних (Київ/Одеса)

Субота, 10.07.21

Денний ambient open air:

Chillera (Одеса)

Indirect (Одеса)

Adam Kalamar (Hungary)

Pilot Voyager (Hungary)

Нічний рейв:

Astma (Poland)

Potreba (Одеса)

Lobanov K (Київ)

Konakov (Київ)

Dj Breus (Одеса)

Dj Superelite (Київ)

Неділя, 11.07.21