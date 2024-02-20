Цифровий освітній центр відкрили на базі однієї зі шкіл Ужгорода

Цифровий освітній центр відкрили в Ужгородському мистецькому ліцеї «Перспектива» (ЗОШ №2). Навчання тут відбуватиметься у факультативному форматі в будні дні з 9:00 до 17:00 згідно з розкладом та буде розраховано на дітей віком від 6 до 17 років, — пояснила Varosh супервайзерка благодійної організації “Посмішка” Анжела Бабкіна.

На Закарпатті це вже 5-й такий центр, попередні, відкриті торік, успішно діють у Мукачеві, Ракошино, Ясіня та Волосянці.

— В цих центрах дітей навчатимуть користуванню ґаджетами, безпечній поведінці в інтернеті, працювати з різними базовими освітніми платформами, — пояснила Анжела Бабкіна. — Щоб це була формальна і неформальна освіта. В центрі проводитимуться і заняття для покращення психоемоційного стану.

Крім того, діти можуть скористатися технікою центру для виконання домашнього завдання, бо не у всіх вдома є ноутбуки чи комп’ютери. Користуватися центром можуть також учні інших шкіл чи перебувають на дистанційному навчанні.

Анжела Бабкіна розповіла: кожен з 5 центрів розташований у строго вибраному приміщенні: там забезпечений проїзд для людей на кріслах колісних чи з дитячими візками, у приміщенні є укриття, воно забезпечене доступом до питної води та туалетів та наявність хорошого інтернету.

— На базі центру працюють два фасилітатори, які складають розклад занять, публікують його в Телеграм-каналі і діти можуть спланувати собі свій час. Заняття з дітьми проводитимуть ці ж фасилітатори, — пояснила вона.

Центр відкрили в рамках проєкту Благодійного фонду «Посмішка ЮА» та за підтримки міжнародній організації Save the Children.

Varosh,

Фото: Ужгородської міської ради

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