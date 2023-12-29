Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Цвітіння нарцисів у Карпатах: світлина з гори Щербан на Закарпатті – у ТОП-20 міжнародного фотоконкурсу

29 Грудня 2023 29

Фото Михайла Пецковича, зроблене у сезон цвітіння нарцисів на горі Щербан на тлі заходу сонця, журі конкурсу «Вікі любить Землю» присудило 9 місце у категорії «Пейзажі».

Цього року конкурс «Вікі любить Землю» проводився вдесяте.

За умовами конкурсу, у кожній країні регіональний оргкомітет визначає 10 кращих світлин, які відтак змагаються за перемогу вже на міжнародному етапі конкурсу, розповів у коментарі Varosh Михайло Пецкович. Світлини, що подаються на конкурс, мають бути зроблені на заповідних територіях.

Як повідомляють в оргкомітеті конкурсу, цього року свої роботи подали фотографи з 50 країн-учасниць. Переможців обирали з-поміж 492 авторів світлин зображень природи.

До 20-ки кращих, за результатом оцінювання міжнародного журі у складі 13 експертів, увійшла світлина фотографа Михайла Пецковича, на якій зображено цвітіння нарцисів на горі Щербан Мармароського гірського масиву.

411509480 7505745596125647 2344244414365885849 N

Диплом за одну з кращих світлин у конкурсі “Вікі любить Землю”

За словами Михайла Пецковича, світлина була зроблена у 2019 році, ще до пандемії ковіду.

«З року в рік фотографи «полюють» на цвітіння червоної рути та нарцисів на Мармаросах. Кілька років тому ми з товаришами були в кількаденному поході. Нам пощастило – потрапили на пік цвітіння нарцисів. Світлину зробив ввечері, коли сідало сонце. Верталися потому вже вночі», – розповів Михайло Пецкович.

37328893 2122262437807350 4784265324868403200 N

Михайло Пецкович

Нині Михайло Пецкович проживає у Львівській області. Попри міжнародне визнання, скромно називає себе фотографом-любителем.

Гора Щербан (Жербан) – вершина українських Карпат, 1793 метри над рівнем моря. Знаходиться у Рахівському районі Закарпатської області, неподалік гори Піп Іван Мармароський. Позаяк гора знаходиться на українсько-румунському кордоні, зараз, з огляду на воєнний стан, вона закрита для відвідування.

Dsc 02355 Ps8 R1

Цвітіння нарцисів на горі Щербан. Світлина у ТОП-20 Міжнародного конкурсу “Вікі любить Землю”

Varosh,

Фото надані Михайлом Пецковичем та зі сторінки фотографа у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #
# Богдан Пецкович # гора # конкурс # нарциси # світлина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

В Ужгороді відбудеться допрем’єрний показ іронічного детективу «Ля Палісіада»

750 га пралісів та квазіпралісів на Закарпатті отримають статус пам’яток природи загальнодержавного значення

Майстер-класи, картинна галерея, крамничка крафту: як працює і що пропонує артпростір «Ліс» в Ужгороді

Масштабна ракетна атака росії на Україну: наслідки у містах