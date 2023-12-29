Цвітіння нарцисів у Карпатах: світлина з гори Щербан на Закарпатті – у ТОП-20 міжнародного фотоконкурсу

Фото Михайла Пецковича, зроблене у сезон цвітіння нарцисів на горі Щербан на тлі заходу сонця, журі конкурсу «Вікі любить Землю» присудило 9 місце у категорії «Пейзажі».

Цього року конкурс «Вікі любить Землю» проводився вдесяте.

За умовами конкурсу, у кожній країні регіональний оргкомітет визначає 10 кращих світлин, які відтак змагаються за перемогу вже на міжнародному етапі конкурсу, розповів у коментарі Varosh Михайло Пецкович. Світлини, що подаються на конкурс, мають бути зроблені на заповідних територіях.

Як повідомляють в оргкомітеті конкурсу, цього року свої роботи подали фотографи з 50 країн-учасниць. Переможців обирали з-поміж 492 авторів світлин зображень природи.

До 20-ки кращих, за результатом оцінювання міжнародного журі у складі 13 експертів, увійшла світлина фотографа Михайла Пецковича, на якій зображено цвітіння нарцисів на горі Щербан Мармароського гірського масиву.

За словами Михайла Пецковича, світлина була зроблена у 2019 році, ще до пандемії ковіду.

«З року в рік фотографи «полюють» на цвітіння червоної рути та нарцисів на Мармаросах. Кілька років тому ми з товаришами були в кількаденному поході. Нам пощастило – потрапили на пік цвітіння нарцисів. Світлину зробив ввечері, коли сідало сонце. Верталися потому вже вночі», – розповів Михайло Пецкович.

Нині Михайло Пецкович проживає у Львівській області. Попри міжнародне визнання, скромно називає себе фотографом-любителем.

Гора Щербан (Жербан) – вершина українських Карпат, 1793 метри над рівнем моря. Знаходиться у Рахівському районі Закарпатської області, неподалік гори Піп Іван Мармароський. Позаяк гора знаходиться на українсько-румунському кордоні, зараз, з огляду на воєнний стан, вона закрита для відвідування.

Varosh,

Фото надані Михайлом Пецковичем та зі сторінки фотографа у Фейсбуці

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