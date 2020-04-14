Цього тижня представлять Петрова як голову Закарпатської ОДА. Має бути і Зеленський

За інформацією джерел Varosh, незалежних один від одного, вже цього четверга, 16 квітня в Ужгороді відбудеться представлення нового голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

У понеділок, 13 квітня його кандидатуру погодили на засідання Кабінету Міністрів.

За інформацією джерел, які посилаються на офіційні документи з офісу президента, представляти нового голову Закарпатської ОДА має особисто Володимир Зеленський.

Не виключено, що разом з президентом Закарпаття відвідає і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також серед планів візиту першої особи – відвідати військові навчання, які стартували 13 квітня на Закарпатті. Мова йде про тактичні навчання підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України.

Щодо Олексія Петрова, то останнім його місцем роботи було управління СБУ в Кіровоградській області, а протягом 2017-2019 років він очолював Департамент контррозвідки СБУ, тобто був головним контррозвідником країни. Олексій Петров має звання генерал-майор.

Varosh