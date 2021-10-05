Понад 120 маріупольських дітей пройшли через благодійний проєкт #Марафондобра. За два роки на лікування волонтери зібрали близько 20 млн грн. Перважно, гроші збирають на трансплантацію органів і кісткового мозку. А все почалося з 2019 року, коли тримісячній дівчинці з Маріуполя була потрібна пересадка печінки.

Трансплантація коштувала понад 4 млн грн. Таких грошей у батьків дитини не було. Тож маріупольчанка Наталя Дєдова ініціювала збір коштів, і вже за кілька місяців суму зібрали. З того часу ініціатива перетворилася на благодійний проєкт. Батьки, які борються за життя своїх дітей, стали звертатися за допомогою до Наталі.

Що мотивує жінку вже понад двох років допомагати тим, чиє життя залежить від круглої суми? Про це в матеріалі: “Ціна життя у гривнях: як маріупольські волонтери рятують дітей”.

“Проєкт «Donbas Media Forum та міжрегіональне співробітництво для виробництва якісного контенту для Сходу України» впроваджується за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Varosh за матеріалами Телеканал ТV7 Мариуполь