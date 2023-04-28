Центр Ужгорода на вихідні знову перекриють

На вихідні, 29-30 квітня дві центральні вулиці Ужгорода — Довженка та Крилова — знову перекриють для руху транспорту. Про це інформує Ужгородська міська рада на своєму Телеграм-каналі.

Роблять це для кращого доступу до локацій із сакурами.

Курсування автобусів за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 буде здійснюватися через вулиці Митну та Собранецьку, — наголошують у міськраді.

Водночас туристів та ужгородців наполегливо просять дбайливо ставитися до квітучих дерев, не пригинати та не ламати гілки! Гілки дуже ламкі, а дерева на цих локаціях мають майже 100 років.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.