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Новини

Центр Ужгорода на вихідні знову перекриють

28 Квітня 2023 96

На вихідні, 29-30 квітня дві центральні вулиці Ужгорода — Довженка та Крилова — знову перекриють для руху транспорту. Про це інформує Ужгородська міська рада на своєму Телеграм-каналі.

Роблять це для кращого доступу до локацій із сакурами.

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Курсування автобусів за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 буде здійснюватися через вулиці Митну та Собранецьку, — наголошують у міськраді.

Водночас туристів та ужгородців наполегливо просять дбайливо ставитися до квітучих дерев, не пригинати та не ламати гілки! Гілки дуже ламкі, а дерева на цих локаціях мають майже 100 років.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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# автобус # міськрада # сакура # сакури ужгород

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