Чому чистота – елемент іміджу компаній і міст. Розповідають засновники першої клінінгової компанії в Мукачеві Тетяна та Михайло Попович

Партнерська публікація

Компанії з клінінгу впевнено підкорюють український ринок. Якщо ще в 2000-х роках ми майже не чули про таку послугу, то зараз вона стає все більш затребуваною. Мукачево формує імідж чистого та затишного міста, в яке хочеться повертатися, і саме тому зростає також і запит на клінінг від компаній.

Зараз в Україні відбувається переосмислення поняття клінінг, його впливу на успішність розвитку бізнесу та ефективність робочого процесу, іміджу бренду.

Сучасна професійна техніка, інструменти та навіть засоби дуже відрізняються від того, що було на ринку ще 10 років тому. А серед клінінгових компаній проводять конкурси, для виявлення лідера у різних напрямках. Цього року у рамках виставки Cleaning Trade Show компанії змагалися у майстерності чистки текстильних виробів, професійному митті вікон і знанні теорії.

Мукачево представляла місцева клінінгова компанія “Попелюшка”, і почесно зайняла перше місце у номінації “Майсер чистки текстилю”. Варто відзначити, що два роки тому “Попелюшка” привезла у Мукачево третє місце у міжнародному конкурсі клінінгових компаній (перше місце – компанія з Мінська, друге – компанія з Києва).

У 2013 році Тетяна та Михайло Попович заснували першу клінінгову компанію в Мукачеві, і з того часу стабільно залишаються лідерам. Організували власний цех з чистки килимів, виїзну чистку меблів, клінінг приватних, комерційних та бюджетних закладів.

Засновники зробили компанію соціально відповідальною. Так, у 2019-му році “Попелюшка” ініціювала соціальну акцію із залученням спеціалістів компанії та волонтерів. Відмивали фасад Мукачівської міської бібліотеки, який був зіпсований поклейкою реклам.

На Всесвітній день прибирання у 2020-му, “Попелюшка” організувала генеральне прибирання у приміщенні Мукачівського Драматичного театру. А весною 2021-го року, у рамках Greening Planet Day “Попелюшка” закупила і висадила дерева у росвигівському сквері “Затишний”. Щоразу беруть участь у акціях і самі ініціюють локації по збору сміття у Мукачеві.

Чистота – важливий елемент іміджу компаній і міст, адже є лиш один шанс скласти перше враження. Приємно, що у Мукачеві компанії, беруть активну участь у формуванні іміджу чистого міста.

Контакти:

Телефони: +38 095 487 19 00, +38 099 753 65 54

Facebook

Caйт popelyshka.com

Varosh

Партнерська публікація