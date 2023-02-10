Черговий ракетний та авіаційний удар по містам України. Працює ППО, є травмовані (Оновлено)

В ніч на 10 лютого а вранці росія знову здійснила ряд ракетних та авіаційних атак по містам України. Повідомляють про вибухи у Києві та Харкові. Вибухи чутно у Львові, Івано-Франківську, на Черкащині, Полтавщині, у Кривому Розі, Харкові та Києві. Працює ППО проте після роботи ППО повідомляють про вибухи в столиці, — пише Українська служба ВВС. ППО збила 4 ракети в Криворізькому районі, одну ракету в Хмельницькій області, 13 ракет над Одещиною та 10 над Києвом. У столиці уламки ракети пошкодили два авто і будинок, — повідомляє Бабель.

Десятки ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру. Внаслідок цього є влучання. У Харківській області внаслідок ворожого удару, постраждало семеро людей, — очільник ОВА Олег Синєгубов.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в повітрі перебуває ворожа авіація, у морі — кораблі-носії ракет «Калібр». росіяни здійснили пуски ракет.

Ракети по Україні трьома хвилями запустила стратегічна авіація та кораблі з Чорного моря. У Повітряних силах України заявили, що дві ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Молдова це підтвердила, а Румунія спростувала.

В «Укренерго» зазначили, що триває 14-та ракетна атака на енергосистему і вже є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури у східному, західному та південному регіонах. Про це написали в Telegram. Пошкоджено об’єкти в шістьох областях — найскладніша ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій. Унаслідок влучань сталися перебої з електропостачанням.