Чергова масштабна російська атака по українській енергетиці: попередні наслідки

Сьогодні вночі росія завдала наймасштабнішого удару за останній час по українській енергетиці.

Як повідомив у ранковому зверненні президент Володимир Зеленський, за ніч росіяни випустили по Україні понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів.

В ефірі «Єдиного телемарафону» голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів: ворог, застосовуючи комбіновані засоби ураження, атакував теплові та гідроелектростанції, а також магістральні підстанції в різних регіонах України. За його словами, є пошкодження енергетичних об’єктів у багатьох регіонах, найбільший масштаб пошкоджень – у Харкові.

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. У частині регіонів є перебої зі світлом, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, уточнив Галущенко.

На Сумщині внаслідок ракетних ударів тимчасово введені графіки аварійних відключень.

На Львівщині під час повітряної тривоги ворожий безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Прикарпаття росіяни атакували і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури, є пошкодження. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники ДСНС.

У Хмельницькому внаслідок влучання є пошкодження обʼєктів інфраструктури. Також пошкоджені житлові будинки. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.

По Запоріжжю окупанти завдали 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Рух автотранспортом через Дніпровську ГЕС повністю обмежили.

На Запорізькій АЕС під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», яка з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через це АЕС – на межі блекауту.

У Харкові через знеструмлення насосних підстанцій є проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийшов електротранспорт. Не працюють світлофори.

По Кривому Рогу росіяни завдавали удар ракетами та “шахедами”. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об’єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Наразі – без людських втрат та постраждалих.

На Закарпатті станом на 08.00 не зафіксовано перебоїв у електропостачанні та енергогенерації.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: ДСНС України

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