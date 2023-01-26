Чергова атака по містам України. Відомо про одну людину, що загинула

Вранці 26 січня росія здійснила чергову атаку на Україну: речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону заявив, що Росія випустила понад 30 ракет.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці. “Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце”, — написав він у телеграмі.

Також у Голосіївському районі одна людина загинула і двоє зазнали поранень. Потерпілих госпіталізували. За словами Кличка, це сталося внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову.

Одеська районна державна адміністрація повідомила, що російські удари пошкодили щонайменше два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури регіону. Є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України, тому виникли великі проблеми з електрикою.

Через загрозу ракетних ударів у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Сумській областях превентивно застосували екстрені відключення електрики. Так роблять, щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі, — пише Громадське.

Varosh

Фото: Андрій Нєбитов

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