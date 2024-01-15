Битва вертепів вдруге пройшла на Закарпатті

13 січня у Приборжавському ліцеї, на території Довжанської громади, зібралися 9 пластових команд з усієї області (Ужгород, Мукачево, Хуст, Берегово, Тересва, Буштино та Довге) і влаштували Битву вертепів. Проходила вона другий рік поспіль, — розповіла Varosh голова Пласту на Закарпатті Людмила Лівак.

— Ще торік ми вирішили проводити такі батли вертепів, щоб діти перезнайомилися і щоб ми могли побачити традиції вертепу в різних районах, бо в нас вони дуже різняться в різних громадах краю,— пояснила вона. Щоб ця різдвяна традиція жила і для цього ми маємо її підтримувати постійно.

Перший батл вертепів пройшов торік у Мукачеві, тоді всіх вразила команда з Довгого своїм автентичним вертепом і виступом. Вони перемогли і тому цього року Битва вертепів відбулася у них.

Окрім виступу дітей проходять конкурси на кращий костюм, кращого персонажа тощо. Також запрошують щоразу старожилів, які розповідають свою історію Різдва.

— Цього разу з нами був мешканець Довгого Михайло Ловга, який розповів історію, яка викликала у багатьох з нас сльози. Він з дитинства мріяв ходити з бетлегемом, а в 1976-му пішов в армію і наступного року мама написала йому, як бетлегемів затримала міліція, роздягла їх і спалила весь реманент… В селі не залишилось ні сценарію, ні костюмів, нічого. У 1989 році до нього прийшли хлопці з села і попросили допомогти відновити бетлегем. Він пам’ятав слова кожного персонажа, тож сів і почав усе це записувати. Так вони і відновили свій вертеп. Це була історія до сліз. Вона дуже відгукується мені із сьогоднішнім часом, із тим, за що ми воюємо — за право бути собою і зберігати свої традиції.

В цьогорічному батлі вертепів перемогла команда з Ужгорода, тож наступного року обласний центр зустрічатиме Битву вертепів у себе.

Оцінювало конкурсантів журі, до якого входили Олександр Ряшко (настоятель Покровського храму с. Приборжавське), Наталія Менчук (директор Центру культури і дозвілля Довжанської ТГ), Тетяна Гецко (керівник Народного хору Боржава) та голова Закарпатської організації НСПУ Василь Кузан.

Varosh,

Фото: Пласт Закарпаття

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