“Бийся замість бійся!”. 40 плакатів про сміливих людей розмістили в закладах Ужгорода

Понад 40 плакатів з історіями сміливих українців, чиїм девізом стало: “Бийся замість бійся, допомагай фронту!” розмістили в різних громадських місцях Ужгорода. Ініціатива стала результатом збору історій людей, які надихають, який проводила впродовж 2023 року громадська ініціатива “Активна громада”. Зрештою, в кінці року ці історії у вигляді інтерв’ю, нарисів були опубліковані на форумі Всеукраїнської ініціативи “Активна громада”.

В кінці року з’явилась ідея візуалізувати ці історії в плакатах, розповіла Varosh координаторка громадської ініціативи “Активна громада Закарпаття” Анна Мелеганич.

— Для друку на плакатах було відібрано 40 історій з фото та QR-кодом, за яким можна ознайомитися детальніше з тією чи іншою історією. Плакати розмістили в містах України, де діють регіональні представництва “Активної громади”, вони з’явилися в ЦНАПах, Будинках культури, хабах, бібліотеках, громадських просторах, — пояснила Анна Мелеганич.

Координаторка каже: знімати плакати не планують, доповнювати теж, оскільки ініціатива зі збору історій закінчилась у 2023 році. Ці історії не втрачатимуть актуальності з часом, а побачити їх зможе щоразу більша кількість людей. Серед цих історій — дуже багато розповідей внутрішньо переміщених людей, волонтерів, зокрема, є історія волонтерки та журналістки Вікторії Жуйко, Юлії Дуб та ще кількох ужгородських волонтерів. При відборі не було регіонального розподілу: історії закарпатців прочитають у Києві чи Кропивницькому, а на Закарпатті — про людей з Хмельницького.

— Завдяки цьому можна надихнутися, можливо, запозичити якісь ідеї, побачити, що є люди, які не втрачають ентузіазму, сміливості та все роблять для наближення перемоги.

На Закарпатті плакати розміщені тільки в Ужгороді, оскільки лише тут діє регіональний центр “Активної громади”. Їх можна знайти на ТРК «21 Ужгород», в Ужгородському прес-клубі , інтернаціональній клініці сімейної медицини InterFamily, у ПАДІЮНі, у Центрі гуманітарної допомоги “Совине гніздо”, у прихисткові для плетіння масксіток, у гуртожитках УжНУ, в арт-просторі “Ліс” та ще в ряді місць обласного центру.

Проєкт підтримали Національний Демократичний Інститут (NDI) та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh,

Фото: Активна громада Закарпаття

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