Бокшай, Ерделі, Глюк: 264 картини з колекції Медведчука продадуть з аукціону на користь державі

Агентство з розшуку та менеджменту активів готують на продаж 264 картини з колекції держзрадника Віктора Медведчука. Усі кошти з продажу картин надійдуть до державного бюджету України.

Як повідомляють в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА), днями був проведений повторний огляд картин Медведчука з одночасною фотофіксацією. Згодом конкурсна комісія має визначити реалізатора картин, які відтак будуть виставлені на продаж на електронному аукціоні «Прозорро.Продажі».

264 картини Медведчука були арештовані в рамках кримінального провадження ще у квітні 2022 року. Після цього їх за рішенням суду передали в управління АРМИ для реалізації.

Серед картин є й роботи класиків закарпатської школи живопису: Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Гаврила Глюка. Є ікони з бурштину та бісеру.

“Левову частку цих картин складає видатна закарпатська школа живопису XX сторіччя, такі митці, як Шолтес, Бокшай, Ерделі, Герц та інші. Ціну картин визначатимуть уже ті експерти та оцінщики, яких організує майданчик “Прозорро. Продажі”, який ми оберемо за результатами засідання конкурсної комісії”, – розповів у коментарі ТСН заступник голови АРМА Станіслав Петров.

Тим часом, експерти зауважують, що пейзажі Бокшая можуть коштувати близько 20-25 тисяч доларів, а роботи Ерделі – 50 тисяч доларів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сюжет ТСН

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