Близько 90% закарпатських євреїв знищили нацисти: пам’яті жертв Голокосту

Щороку 27 січня світ вшановує День пам’яті жертв Голокосту.

Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.

За час Другої світової війни німецька нацистська партія вбила 6 мільйонів євреїв лише за їхню національність. Близько 1,5 мільйона євреїв, котрі стали жертвами геноциду, були з території сучасної України.

Одним із місць масових вбивств євреїв в Україні став Бабин Яр. Лише за 2 дні, впродовж 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру нацисти розстріляли більш як 33 тисячі євреїв та місцевих мешканців. У загальному, за різними оцінками, кількість загиблих у Бабиному Яру за 1941-1943 рік становить від 70 до 100 тисяч людей.

У 1944 році політику винищення євреїв почала впроваджувати й на Закарпатті Угорщина, яка була союзницею нацистської Німеччини. До початку Другої світової війни євреї займали значне місце в етнічній структурі Закарпаття, зробивши вагомий внесок у культурний, науковий та економічний розвиток області. Переслідування, ув’язнення та вивезення закарпатських євреїв «офіційно» розпочалося 7 квітня 1944 року.

Наказом держсекретаря політичного відділу Міністерства внутрішніх справ Угорщини Ласло Бакі Карпатська територія, зокрема, була визначена як першочергова зона депортації євреїв, пише історик Павло Худіш. 12 квітня держсекретар адміністративного відділу МВС Ласло Ендре провів у Мукачеві нараду щодо здійснення геттоїзації Карпатської території.

Утім, офіційні заяви про переслідування євреїв на Закарпатті були лише легітимізацією цього процесу, який до публічного проголошення антисемітської політики тривав в області ще від березня. Так, станом на 26 квітня 1944 року, відповідно до звітів угорської окупаційної влади на Закарпатті, йшлося про майже 17 тисяч ув’язнених євреїв. Загалом впродовж війни на території області були створені ґетто для євреїв у 9 населених пунктах.

На Закарпатті євреїв спочатку зганяли у ґетто, звідки потім вони потрапляли до концентраційного табору «Освенцим» («Аушвіц») – «Біркенау». Депортація євреїв у концтабір тривала впродовж 52 днів: з 16 квітня до 6 червня 1944 року. В Аушвіці після розподілу фізично здатних євреїв відправляли на трудові роботи, інших – знищували у газових камерах.

За різними оцінками, під час Голокосту було винищено близько 90% закарпатських євреїв, дослідники озвучують цифри від 85 до 115 тисяч людей, пише Радіо Свобода. Окрім євреїв, нацисти знищували також ромів, вбивали словаків та українців. Із 600 тисяч населення області загинув кожен шостий, а репресіям підлягав кожний четвертий – близько 180 тисяч людей.

27 вересня 2023 року в Ужгороді на площі Євгена Фенцика біля Закарпатської обласної філармонії, колишньої синагоги, відкрили пам’ятну дошку жертвам Голокосту. На ній, зокрема, розмістили QR-код, зчитавши який, можна ознайомитися з інформацією про Голокост і жертв нацистського режиму на Закарпатті. Пам’ятна дошка стала символом пам’яті про єврейських жінок, чоловіків і дітей, котрі загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни.

У новітні часи, коли Україна боронить свою державність та незалежність, місця пам’яті про жертв Голокосту неодноразово ставали об’єктами атаки з боку російських окупантів. Так, 1 березня 2022 року Бабин Яр потрапив під черговий російський ракетний удар. Того дня росіяни обстріляли київську телевежу. Один із осколків потрапив у паркан колишньої контори старого єврейського цвинтаря у Бабиному Яру.

26 березня 2022 року росіяни вдарили ракетою по Меморіальному комплексу Дробицького Яру у Харкові. У часи Другої світової війни у Дробицькому Яру нацисти масово розстрілювали мирних мешканців, переважно євреїв. За різними оцінками, там поховано від 14 до 20 тисяч жертв нацизму. Внаслідок влучання російської ракети у Меморіальному комплексі був пошкоджений монумент у вигляді менори на в’їзді до Дробицького Яру.

Varosh,

Фото зі сторінки Закарпатської ОВА

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