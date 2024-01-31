Близько 70 тисяч на потреби ЗСУ зібрали на концерті Сергія Жадана в Ужгороді

Близько 70 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали вчора, 30 січня, на концерті “Жадан і Собаки” в Ужгороді. Про це Сергій Жадан написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Гурт здійснює Благодійний зимовий тур містами України, який організовує «Sabotage Concert Agency», збирають на рації для 35 окремої бригади морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського. Цей збір проводить “Жіночий ветеранський рух”.

“Запрошую всіх долучатися, задонатити чи просто поширити інформацію. Приємно й зворушливо в цій ініціативі представляти саме Луганщину”, — написав Сергій Жадан.

Наступний концерт туру “Жадан і Собаки” зіграють 1 лютого в Мукачеві о 18:00 в залі Палацу культури і мистецтв. 31 січня в Ужгороді відбудеться також публічна зустріч-дискусія з Сергієм Жаданом у Театрі ляльок “Бавка”.

Varosh,

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