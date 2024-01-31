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Близько 70 тисяч на потреби ЗСУ зібрали на концерті Сергія Жадана в Ужгороді

31 Січня 2024 58

Близько 70 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали вчора, 30 січня, на концерті “Жадан і Собаки” в Ужгороді. Про це Сергій Жадан написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Гурт здійснює Благодійний зимовий тур містами України, який організовує «Sabotage Concert Agency», збирають на рації для 35 окремої бригади морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського. Цей збір проводить “Жіночий ветеранський рух”.

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“Запрошую всіх долучатися, задонатити чи просто поширити інформацію. Приємно й зворушливо в цій ініціативі представляти саме Луганщину”, — написав Сергій Жадан.

Наступний концерт туру “Жадан і Собаки” зіграють 1 лютого в Мукачеві о 18:00 в залі Палацу культури і мистецтв. 31 січня в Ужгороді відбудеться також публічна зустріч-дискусія з Сергієм Жаданом у Театрі ляльок “Бавка”.

Zhadan I Sobaky2

Varosh,

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# благодійний тур # збір на ЗСУ # концерт # Сергій Жадан # ужгород

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