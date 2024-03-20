Близько 70 артистів долучаться до музичного марафону “Вівальді для ЗСУ” в Ужгороді

Музичний марафон «Вівальді для ЗСУ» відбудеться в Ужгороді цієї неділі, 24 березня.

Як розповіла у коментарі Varosh організаторка акції, старша викладачка кафедри музичного мистецтва Мукачівського державного університету, диригентка та скрипалька Олена Короленко, музичний марафон організовують з метою популяризації класичної музики, щоб відволікти слухачів від тривог реальності за допомогою високого мистецтва, а також заради підтримки військових.

За словами пані Олени, музичний марафон складатиметься з трьох різних концертів, кожен із яких триватиме до години. Участь у заході візьмуть близько 70 музикантів різного віку.

«Це будуть і професійні музиканти, учасники різних музичних колективів, як дітки, так і дорослі, студенти та викладачі Ужгородського музичного фахового коледжу ім. Задора, Ужгородської музичної школи, Мукачівського державного університету, Мукачівської школи мистецт ім. С. Мартона, викладачі Академії культури та мистецтв. Найменшій нашій учасниці – 6 років, вона гратиме на віолончелі. Будуть співаки у супроводі ансамблю, гітарний дует, концерти для скрипки, віолончелі, для двох труб з оркестром – велике музичне різноманіття. Всього буде три концерти, з перервами на каву. Слухач може піти на 1 концерт, або лишитися на 2, або й послухати всі три – вони всі будуть різні», – розповіла Олена Короленко.

Твори Антоніо Вівальді для виконання обрали через світлий та легкий настрій цієї музики, пояснила організаторка марафону. А ще – через те, що широкий слухач так чи інакше з творчістю цього композитора знайомий: «Пори року» композитора нерідко можна навіть почути як рингтон на телефонах.

«Музика Вівальді – більш доступна, зрозуміла для найширшого кола слухачів. Вона часто сприймається легше, ніж, наприклад, творчість того ж таки Баха. Вівальді все ж переважно світлий, позитивний композитор, тож люди сприймають цю музику з радістю. До всього, відносно легко дібрати репертуар з Вівальді для виступів, тому також, напевно, ми маємо так багато охочих долучитися до марафону», – сказала Олена Короленко.

Під час музичного марафону, який триватиме у каплиці на території Ужгородського замку, відбуватиметься збір коштів на підтримку Збройних сил України. Марафон проводитимуть у партнерстві з Рухом підтримки закарпатських військових, волонтери якого наразі найперше закривають потреби військових у дронах.

Пані Олена каже: «музичний батальйон» у складі Руху підтримки закарпатських військових за допомогою музики збирає кошти для армії ще з 2015 року. Однак такий масштабний кількагодинний захід, в якому будуть задіяні сім десятків музикантів різного віку, проводять в Ужгороді вперше.

«Ми хочемо робити щось знакове і корисне. Нехай звучить музика, яка очищає і зцілює душі, трохи відволікає людей від важких думок і тієї страшної реальності, в якій ми всі вже так давно живемо. Плюс, люди можуть не лише трохи переключитися, але й зробити корисну справу – підтримати наших захисників», – розповіла Олена Короленко.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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