Близько 150 млн грн боргують закарпатці за електроенергію: коли і як відключатимуть світло боржникам

Закарпатцям, які боргують за електроенергію, відключатимуть світло.

29 грудня 2023 року уряд прийняв постанову №1405, якою скасував мораторій на відключення, зокрема, світла, для людей, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Оскільки це стосується територій, на яких не ведуться бойові дії, боржників відключатимуть від світла також і в Закарпатській області.

Як пояснила у коментарі Varosh директорка ТОВ «Закарпаттяенергозбут» (Tolk) Наталія Німець, рішення про скасування мораторію на відключення уряд ухвалив з огляду на значну заборгованість за спожиті комунальні послуги по всій країні.

«Заборгованість споживачів зростає, а на виробництво та постачання електроенергії необхідні ресурси – вугілля, мазут, газ тощо. Їх потрібно купувати. Також потрібні кошти для відновлення зруйнованих ворогом об’єктів енергетики», – розповіла Наталія Німець.

Скільки закарпатців і які суми боргують за світло

Загальна кількість побутових споживачів електроенергії на Закарпатті – близько 440 тисяч. З них майже чверть – 110 тисяч – мають заборгованість за світло.

Загальна сума боргів становить майже 150 мільйонів гривень.

«Є побутові споживачі, які боргують 10, 20, 30 тисяч гривень, а є й такі, що і 50 чи навіть 70 тисяч гривень. Першочергово будемо працювати із тими, у кого накопичилися найбільші суми заборгованості», – пояснила Наталія Німець.

Процедура відключення світла

З моменту отримання рахунку за електроенергію споживач має впродовж 10 робочих днів, але не пізніше 20 числа місяця, що наступний за місяцем споживання, провести розрахунок. Саме така процедура розрахунку передбачена законодавством. Якщо споживач цього не зробить, то отримає попередження від постачальника про підготовку до відключення.

Попередження «Закарпаттяенергозбут» надсилатиме рекомендованим листом через «Укрпошту». Це теж продиктовано нормативними документами. У разі, якщо адресат не забере лист із пошти після трьох днів, як попередження пролежить у відділенні, воно вважатиметься врученим.

Саме з цієї третьої доби ведеться десятиденний відлік, після якого відбувається відключення.

«Постачальник зобов’язаний передати списки боржників оператору системи розподілу, фахівці якого і здійснюватимуть обмеження електропостачання. Вартість відключення залежить від того, де здійснюватимуть процедуру – на лічильнику (де поставлять пломбу) чи, наприклад, на опорі. Відтак, коли споживач оплатить борг, так само спеціалісти оператора системи розподілу здійснюватимуть підключення, і ці дії потрібно буде оплатити. Тому просимо людей не зволікати з оплатою заборгованості», – прокоментувала для Varosh начальниця відділу супроводу споживачів універсальної послуги ТОВ “Закарпаттяенергозбут” Наталія Коцак.

Коли почнуть здійснювати відключення

Перші відключення боржників від світла, якщо вони не оплатять борги, розпочнуться у першій декаді лютого поточного року.

Нині триває активна роз’яснювальна кампанія, щоби люди встигли погасити наявні заборгованості й уникнути крайніх мір. Адже відключення світла тягне для споживачів і додаткові витрати, каже Наталія Німець.

За критичної потреби в «Закарпаттяенергозбут» готові допомогти реструктуризувати борг. Для цього боржникам треба звернутися із відповідною заявою у центри обслуговування клієнтів товариства.

Нагадують у товаристві й про державну підтримку – можливість оформляти субсидії та різні пільги.

Крім того, для підтримки людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, запровадили проєкт «Робіть світлі справи». Він діє за принципом акції «підвішена кава»: кожен охочий може допомогти родинам у скрутних обставинах, сплативши за них за світло.

Дані про борги таких сімей розміщуються на сайті компанії без вказання персональних даних споживачів.

Varosh,

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