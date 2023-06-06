Близько 15% укриттів на Закарпатті є непридатними для користування. В краї триває перевірка сховищ

З 3 червня на Закарпатті перевіряють укриття. З наявних у краї 2830 укриттів та захисних споруд наразі, станом на ранок 6 червня перевірили 2603, себто близько 92% — розповів Varosh Віктор Буришин, керівник управління цивільного захисту Закарпатської ОВА.

— Близько 50 захисних споруд виявилися закритими з різних причин: режимні об’єкти, об’єкти спеціального охоронного значення, об’єкти критичної інфраструктури тощо, — пояснив Віктор Буришин. — Окрім того, 15-16 % перевірених укриттів є непридатні до користування. Беруться до уваги всі споруди, в тому числі й будовані за радянського періоду. Багато об’єктів є банкрутами — це великі радгоспи, заводи, які давно не використовуються, як укриття їх використовувати не можна, але в обліку вони наявні. Вони затоплені, зруйновані, відсутній власник, — такі прецеденти є.

До обстеження укриттів в області залучили 51 робочу групу, це біля 200 людей. До складу комісій входять працівники Головного управління ДСНС, представники органів місцевого самоврядування та представники Нацполіції в області.

В Ужгороді, за словами Віктора Буришира, найменший відсоток перевірених споруд, тому що в місті їх є найбільше. Наразі в місті 692 найпростіших укриття, переважно це підвали багатоповерхівок, цокольні приміщення. В Ужгородській міськраді Varosh сказали: створена комісія з обстеження будівель і споруд усіх форм власності щодо можливості їх використання для укриття.

Varosh

Фото та відео Нацполіції Закарпаття

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.