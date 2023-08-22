Благодійний турнір з пляжного волейболу провели у Хусті на Закарпатті

Понад 200 тисяч гривень зібрали на благодійному турнірі “Крила Перемоги” з пляжного волейболу, який відбувся 19-20 серпня в місті Хуст. Про це Varosh розповів представник благодійного фонду “Старлайф Благодійність” та співорганізатор заходу Віктор Хвуст.

Він пояснив, що під діяльність БФ “Старлайф” був створений спецпідрозділ “Крила” з підтримкою головного управління розвідки України. Дрони, які надсилає на фронт “Крила” не закуплені, а спеціально зібрані та виготовлені в лабораторії: є гексакоптери, дрони FPV та апарати іншого типу, які успішно себе зарекомендували в боях.

— Таке поєднання в нас вийшло: була ідея популяризувати волейбол і наповнити коштами наш благодійний фонд, — сказав Віктор Хвуст. — Водночас ми представили дрони, з якими працюємо. Основна мета турніру — зібрати кошти для нашого спецпідрозділу “Крила”. Сума, яка потрібна нам для доукомплектування 4 ударних груп пристроїв — 640 тисяч доларів. Ще раніше ми вже зібрали 400 тисяч доларів.

Кошти збирали також, провівши благодійний аукціон. На ньому були представлені картини відомих художників України, різна військова атрибутика і були й унікальні лоти — футболка Валерія Залужного з його підписом та картина “Козак Мамай на ворожих черепах” з підписом голови СБУ Василя Малюка.

Євген Шерегій, віце-президент Федерації пляжного гандболу Закарпатської області, співорганізатор турніру, розповів, що останні 15 років розвиває пляжний гандбол і частково волейбол у Хусті.

— Я давно мріяв зробити волейбольний турнір, це дещо легший вид спорту, ніж гандбол, і так сталося, що наші друзі запропонували організувати турнір з волейболу, — сказав він. — Ціль була — збір коштів для ЗСУ. Тепер цей майданчик — прекрасна альтернатива для дитячого і дорослого волейболу в Хусті і є можливість долучення команд для проведення ігор федерації пляжного гандболу.

До турніру було залучено 30 команд, 8 з яких жіночі. 22 чоловічі. Євген Умінський, суддя національної категорії (Харків), організатор турніру, сказав, що дуже здивований спортивним рівнем команд. Географія гравців дуже широка, переважно це, звісно, Закарпаття, але приїхали і з Львівської області, з західних регіонів — кілька гравців з Харкова.

— Станом на зараз це найбільший благодійний турнір України з пляжного волейболу, — сказав Євген Умінський. — Ще до початку змагань ми зібрали більше 100 тисяч гривень і плануємо цю суму подвоїти після аукціону.

На аукціоні вдалося зібрати 52 тисячі гривень.

Varosh,

Фото Вадима Сурмая

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