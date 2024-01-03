Більше розлучень, менше шлюбів: статистика за 11 місяців 2023 року на Закарпатті

Впродовж 11 місяців 2023 року на Закарпатті зареєстровано 4709 шлюбів, що на 1656 менше, ніж у 2022-му. Про це, за даними органів Державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області, повідомили на запит Varosh в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Впродовж 11 місяців 2023 року було зареєстровано 332 розлучення і це, за даними управління, на 49 більше, ніж за цей же період 2022-го (283 розлучення). Загалом за 2022 в області було 314 записів про розірвання шлюбу.

“3a 11 місяців 2023 року органами ДРАЦС у Закарпатській області зареєстровано народження 8748 дітей, із них 1509 зареєстровано відділом ДРАЦС в Ужгороді”, — повідомляють в управлінні.

Найпопулярнішими іменами новонароджених у 2023 році, були: Ангеліна, Анна, Аделіна, Аліса, Вікторія, Валерія, Дарія, Євгенія, Злата, Марія, Софія — для дівчаток, та Андрій, Богдан, Віктор, Віталій, Матвій, Максим, Марк, Олександр, Роман, Юрій — для хлопчиків.

Називали батьки немовлят і незвичними іменами, як-от Аміна, Женев’єва, Касія, Лея, Ліла, Міріен, Мадіна, Наомі, Рут — дівчаток та Авенір, Алан, Дарій, Діонізій, Лев, Леон, Нельсон, Ноел, Хасан — хлопчиків.

Varosh,

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