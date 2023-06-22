Безплотинну ГЕС планують встановити на Латориці

Патент на безплотинну гідроелектростанцію отримало мукачівське ГО “Гідро Енерго Екологія Карпат”. Підтвердження на патент надійшло днями від Інституту інтелектуальної власності США (Патентне відомство США), — повідомили на сторінці Закарпатської обласної ради у Фейсбуці.

— В нас дуже багато гірських річок, які мають великий перепад висот, — пояснив Varsh голова ГО Іван Котурбач. — Енергетична і кінетична енергія у наших річках дуже висока, вони повноводні, особливо такі річки як Тиса, а ми це не використовуємо. Гідроенергетика використовує плотину для того, щоб зробити підпор, і це має дуже багато негативних наслідків: порушують біологічні характеристики ріки, страждає міграція риб, підтоплюються прирічкові угіддя.

ГО отримало патент “Електрогенеруюча екологічна протипаводкова сисема” та міжнародну заявку на винахід “Безгреблева гідроелектростанція”, яка дає можливість використовувати енергію води без будівництва греблі. При цьому, кажуть, значно збільшиться кінетична енергія води і це дасть можливість швидко перенаправляти значні об0’єми води з місць можливого підтоплення і зменшить ймовірність паводків.

Ідея полагає в наявності великого трубопроводу великої довжини, який прокладається під дном, по дну, або у воді по течії вздовж річки, не перешкоджаючи проходу основної частини води, без обмежень і опору, не впливаючи на міграційні процеси біофауни. Забір води у напірний трубопровід здійснюється через забірний колектор, який монтується вище по течії на березі річки. Вихід води з кінця водонапорного проводу— нижче по течії і направляється в турбіну для вироблення електроенергії.

Наразі, зі слів Івана Котурбача, планують зробити пілотний проєкт на річці Латориця, оскільки вона підходить за перепадами висот і наводненістю.

Якщо проєкт знайде інвестора, то перш ніж розпочати будівництво, пройдуть ряд необхідних процедур: оцінку впливу на довкілля, розробку кошторису та громадські слухання.

Varosh,

Фото: сторінка Закарпатської обласної ради у Фейсбуці та скрини з відеопрезентації

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.