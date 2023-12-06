Безпека, інклюзія, інтеграція: на Толоці ідей у Мукачеві обирають найкращі громадські проєкти для реалізації

У Мукачеві триває Толока ідей – серія зустрічей, у підсумку яких буде визначено найкращі проєкти від громадськості, що втілюватимуться у громаді наступного року.

Під час Толоки ідей, що триватиме у Мукачеві впродовж трьох днів, мешканці громади представляють свої проєкти, покликані покращити життя спільноти.

Основні три напрямки, які мають охоплювати такі проєкти – безпека, інклюзія та інтеграція.

Окрім власне презентацій, автори проєктів мають можливість отримати консультації та рекомендації від фахівців: спільно з менторами вони працюють над їх вдосконаленням.

«Подавати ідеї міг кожен, головне, щоб проєкт подавався командою не менше 5 осіб. Вік учасників необмежений. Кожна команда заповнювала відповідну заявку, де треба було вказувати чітко назву ідеї, мету, прогнозований результат та очікуваний кошторис», – розповіла в коментарі Varosh Ірина Калій.

За її словами, у перший день Толоки експертами було відібрано 18 проєктів. Автори мали можливість додатково пропрацювати їх до сьогоднішнього, другого дня, а відтак – нині представляли свої ідеї вже «вдосконаленими». За підсумком розгляду зі згаданих 18 було відібрано 12 проєктів, із яких завтра, після додаткового опрацювання авторами та повторного представлення, експерти оберуть 6 фінальних.

Після розподілу фінансування з наступного року обрані проєкти будуть втілюватися в життя і мають бути завершені до червня 2024 року. Їх реалізація здійснюватиметься за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах проєкту «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні».

Varosh

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