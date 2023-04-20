Безкоштовні ветеринарні консультації можна отримати онлайн. Як це працює

Некомерційний проєкт GladPet (КСВ Netpeak Group), ветеринарна клініка «Пес і Кіт» та канадська організація Veterinarians Without Borders заснували проєкт з безкоштовних ветеринарних онлайн-консультацій та надають необхідну ветеринарну допомогу в умовах повномасштабної війни.

“На жаль, після початку повномасштабної загарбницької війни росії проти нашої держави, у великій кількості міст є проблеми із доступом до ветеринарних клінік і лікарів — частину закладів пошкоджено або зруйновано, а більшість спеціалістів були змушені виїхати у безпечніше місце”, — пишуть волонтери.

За час роботи проєкту по допомогу до ветлікаря зверталися з окупованих територій Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей, а також прифронтових територій. За 8 місяців роботи ми отримали 1972 заявки на консультації і з них вже провели 1699.

Як отримати безкоштовну консультацію ветеринара?

Переходьте за посиланням https://vetconsult.gladpet.org/ та реєструйтеся через сайт, обравши зручну дату та час. або дзвоніть за номером 0 (800) 351-428, щоб зв’язатись з оператором.

Консультації надають з 10:00 до 19:00 без вихідних.

Консультації розраховані на всіх українських власників домашніх тварин, які не мають можливості відвідати ветеринарну клініку в умовах воєнного часу або вимушеної еміграції.

Для зручності в проєкті є 3 форми надання консультацій: у чаті, дзвінок по телефону, відеоконсультація у ZOOM. Ветлікарі можуть допомогти таким тваринам, як собаки, коти, птахи, гризуни, плазуни та інші екзоти.

GladPet — частина Netpeak Group, некомерційний проєкт, спрямований на системне вирішення проблеми безхатніх тварин гуманними способами. Завдяки безкоштовному онлайн-ресурсу можна знайти собі домашнього улюбленця або допомогти безхатній тваринці знайти свою родину.

Партнерська публікація

Фото: Veterinarians Without Borders

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.