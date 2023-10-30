BeregCulturFest: новий фольклорний фестиваль започатковують на Закарпатті

Перший Фольклорний Фестиваль BeregCulturFest відбудеться у Берегові 4 листопада. Втім, дата – не фіксована: цьогоріч його проводять в «тестовому режимі», а з наступного року організатори вже визначатимуться із остаточною, «закріпленою» за фестивалем датою.

Про таке виданню Varosh розповіла начальниця управління освіти та культури Берегівської міської ради Едіта Бабяк.

«Мета заходу – показати культурні надбання нашої територіальної громади, а також зробити виставку тих товарів, сувенірів, які виготовляються у селах громади», – уточнила Едіта Бабяк.

Під час фестивалю діятиме виставка-продаж виробів народно-прикладного мистецтва; ярмарок традиційних смаколиків, страв та напоїв Берегівщини. Також відбудеться концерт творчих колективів та артистів місцевої громади.

Фестиваль – благодійний: частину з виручених коштів спрямують на підтримку Збройних сил України.

«Із остаточною з датою на майбутнє ми ще не визначилися, хочемо, щоб це був осінній фестиваль. У вересні люди ще працюють, залишається жовтень-листопад. Цього року вирішили провести його 4 листопада, а з наступного визначатимемося з конкретною остаточною датою, яка, можливо, вже увійде у великий календар заходів Закарпаття», – розповіла Едіта Бабяк.

Varosh,

Фото ілюстративне, з мережі

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