“База: Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!”: освітній фестиваль для активної молоді відбудеться в Ужгороді

Молодіжний освітній фестиваль «База: Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!» для молоді 16-19 років триватиме в обласному центрі Закарпаття з 4 до 6 липня.

Фестиваль, організований Українською академією лідерства, стане майданчиком для знайомства активної молоді з різних куточків України.

Гасло фестивалю «Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!» взято з книги капелана Андрія Зелінського «Семенові зорі». Як повідомляють організатори фестивалю, ці слова «є базою, яку має знати та розуміти кожен молодий українець для наближення перемоги та особистого зростання».

Програма фестивалю передбачає тематичні блоки та воркшопи, спрямовані на пропрацювання стійкості під час війни. Передбачені командні активності просто неба, завдання на розвиток навичок рефлексії, лекції фахових спікерів про психологічну підтримку, стійкість та ідентичність, творчі вечори, спортивні активності тощо.

Загалом на фестиваль очікують до 600 учасників, які знайомитимуться між собою та працюватимуть у групах по 12-15 людей.

«Ми працюємо для того, щоб якісно змінити українське суспільство силою розумної відповідальної ініціативної молоді. Основна мета – розвинути в учасників лідерські навички та разом згенерувати ідеї для подальших спільних дій. Наш фестиваль — це інвестиція в молодь, яка відбудовуватиме і розвиватиме Україну», – пояснюють концепцію та мету фесту організатори.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Участь у фестивалі безплатна, організатори забезпечують учасників проживанням у наметовому містечку та харчуванням. Намети та інше спорядження для проживання у наметовому містечку, як і логістику добирання на фестиваль учасники забезпечують самостійно. За потреби, в індивідуальному порядку учасники можуть також самостійно поселитися у хостелах на території міста.

В разі, якщо учасник/ця фестивалю має менш як 18 років, необхідний дозвіл на участь від батьків.

Реєстрація на фестиваль триває за посиланням: https://forms.gle/PraN4VgoKaug9wLe8.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: сторінка УАЛ в інстаграм