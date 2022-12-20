Валентин Фречка — автор технології створення паперу з опалого листя — отримав ґрант на будівництво фабрики

Валентин Фречка — закарпатець, автор технології створення паперу з опалого листя — написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що команда Releaf Paper отримала ґрант у €2,5 млн на будівництво фабрики. Його екостартап Releaf Paper став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії.

“Ми отримали фінансову підтримку у розмірі €2,5 млн на створення модельного комплексу з перероблення листя в межах ЄС, та ще додаткові можливості для залучення інших інвестицій для подальшого розвитку цілої інфраструктури перероблення листя й інших біовідходів, створення модельного комплексу з перероблення листя в межах ЄС, та ще додаткові можливості для залучення інших інвестицій для подальшого розвитку цілої інфраструктури перероблення листя й інших біовідходів”, — пише Валентин.

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За словами Валентина, загальна вартість поданого проєкту становить €3,5 млн, з яких Єврокомісія профінансує €2,5 млн у формі гранту. Крім того, загальний обсяг фінансування може перевищити €10 млн, оскільки фонд Єврокомісії також погодився додатково інвестувати в подальше масштабування проєкту. “Згідно з затвердженим планом розвитку, Releaf Paper використовуватиме інвестиційні кошти для створення ще двох виробничих ліній у різних країнах протягом наступних п’яти років”, — пишуть у компанії.

Грантова програма розрахована на два роки, її реалізація почнеться у квітні 2023 року, — пише Forbes. Для будівництва першої фабрики Валентин Фречка та Олександр Соболенко розглядають Францію, Фінляндію, Україну, Німеччину та Польщу.

Нагадаємо, Валентин Фречка, будучи 17-річним школярем, придумав технологію виробництва паперу з опалого листя. У 2020 році був заснований український стартап Releaf Paper, основний продукт якого – папір і паперові пакети, що виготовляються без використання деревини. Власного виробництва Releaf Paper наразі не має – спершу папір виготовляли на потужностях Житомирського картонного комбінату, згодом – на Луцькому картонному комбінаті. На промислові обсяги виробництва стартап ще не вийшов.

Varosh

Фото retailers.ua та зі сторінки Releaf PAPER & BAGS у Фейсбуці

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