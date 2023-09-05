Автобус №38 знову їздитиме за попереднім маршрутом

Відучора, 4 вересня, автобусний маршрут №38 «вул. В’ячеслава Чорновола – УжНУ» повернувся на свій попередній напрямок руху. Влітку він їздив через Минайську, проспект Свободи, пл Кирила і Мефодія, Б.Хмельницького і на БАМ, тепер же знову їздитиме через Минайську, площу Петефі, Льва Толстого, Б.Хмельницького і до університету.

— Ці зміни зумовлені тим, що почався навчальний рік і ми повернули маршрут через школи та ліцей, — пояснив Varosh директор Департаменту транспорту Ужгородської міської ради Петро Бобик. — Всі інші маршрути по місту залишаються незмінними.

В міській раді нагадали маршрут автобусу №38:

прямий напрямок:

вул. Капушанська, вул. Тиводара Легоцького, вул. Олександра Можайського, вул. Минайська, вул. Швабська, пл. Шандора Петефі, вул. Льва Толстого, пл. Богдана Хмельницького, пл. Захисників України, вул. Митна, вул. Івана Франка, вул. Яна Гуса, пл. Князя Лаборця, вул. Закарпатська, вул. Собранецька, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Університетська;

зворотний напрямок:

вул. Університетська, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Собранецька, пл. Віталія Постолакі, вул. Загорська, вул. Івана Франка, вул. Митна, пл. Захисників України, пл. Богдана Хмельницького, вул. Льва Толстого, пл. Шандора Петефі, вул. Швабська, вул. Минайська, вул. Олександра Можайського, вул. Тиводара Легоцького, вул. Капушанська.

Нагадаємо, на літній маршрут, через проспект Свободи автобус почав їздити з 29 травня.

Varosh,

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