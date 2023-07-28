Закарпатські письменники Андрій Любка та Василь Кузан увійшли до складу Шевченківського комітету. Крім них лауреатів премії відбиратимуть ще 16 людей: митців, письменників, художників, мистецтвознавців тощо, — пише Українська правда. Життя.

Головою комітету у травні цього року президент призначив головою комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка колишнього міністра культури Євгена Нищука.

Новий склад Шевченківського комітету затвердив Володимир Зеленський. Відповідний указ з’явився на сайті президента у п’ятницю, 28 липня.

В указі президент також доручив комісії “провести конкурс на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі Українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України”.

Нагадаємо, лауреатів Шевченківської премії щороку оголошують на день народження Тараса Шевченка — 9 березня.

Varosh,

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