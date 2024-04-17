Закарпатка Ірина Галай, перша українка, яка піднялася на Еверест, 12 квітня підкорила Анапурну (висота 8 091 метр) – одну з найнебезпечніших гір у світі, що у Гімалаях на території Непалу. Цей підйом став першим сходженням українки після початку повномасштабного вторгнення, вона присвятила ЗСУ та 60 тисячам жінок, які захищають Україну.

Varosh вдалося поспілкуватися з альпіністкою і вона відповіла на кілька наших питань.

— Історія мого зв’язку з Аннапурною триває вже більше двох років, — розповіла Ірина Галай Varosh. — У 2021 році, ще до початку війни, мені запропонували записати аудіокнигу про перше сходження на восьмитисячник — саме на Аннапурну, яку здійснила команда французького альпініста Моріса Ерцога. Ця книга — надзвичайно цікава, я відчувала кожен момент сходження, читаючи її вголос, і згодом в мене виникло бажання самій зійти на Аннапурну. Сходження планувалось на весну 2023 року, але було відкладене через війну. Я знала, що колись дійду до вершини, але точної дати не було.

Та несподівано мій товариш Мінгма, з яким ми вже не раз підкоряли гори, запропонував мені приєднатися до експедиції на Аннапурну. Враховуючи ситуацію з інформаційною блокадою про війну в Україні, я вирішила, що це важливо — використовувати кожну можливість розповісти світові про трагедію нашої країни. В базовому таборі я переконалася, що світ починає забувати про нас. Нам необхідно голосно говорити про те, що відбувається в Україні, незалежно від країни чи континенту.

Сходження на Аннапурну я сприймала як відвідини психолога — мені потрібно було знайти вихід для своїх емоцій, стресу та злості. Я вірю в нашу перемогу та світле майбутнє, але розумію, що шлях до нього буде непростим. Чесно кажучи, цього разу тривога не полишала мене жодної миті. Уперше за всі роки, що я ходжу в гори, я відчула таке глибоке занепокоєння. Стан моралі, без сумніву, важливий, а зараз він, м’яко кажучи, далеко не ідеальний. Злість і тривога оселилися всередині: за кожен день, за кожну ракету, що пролітає небом, за постійні переживання. Відсутність зв’язку з рідними та незнання актуальних новин – це було неймовірно важко. Тому я прагнула зробити сходження якомога швидше, аби повернутися до інформаційного простору і бути в курсі подій, які відбуваються.

Ірина Галай розповіла, що підйом до вершини Аннапурни і зворотній шлях зайняли 13 днів. Це було надзвичайно швидко, адже Аннапурна вважається однією з найскладніших та найнебезпечніших вершин у світі, особливо через зону між другим і третім таборами. Для акліматизації перед сходженням необхідно піднятися на певну висоту, аби переконатися, що організм до цього готовий.

— На Аннапурні мало хто ходить на акліматизацію в третій табор через велику небезпеку сходження лавин, тому акліматизація здійснюється лише до другого табору, — пояснила вона. — І тільки під час штурму вершини альпіністи піднімаються до третього табору. Відтак, це великий виклик для людей без досвіду. Ці гори краще підкоряти, коли вже маєш досвід підйому на висоту. Емоції переповнювали мене, адже я стала першою іноземною альпіністкою цього сезону, яка піднялася на восьмитисячник в цьому сезоні. Я була частиною фіксинг-тіму — команди, що розміщує перила. Після двох непальських хлопців, які провішували перила, я йшла третьою, поспішаючи до вершини, адже штурм тривав 18 годин. Ми йшли всю ніч та половину дня — 18 годин лише до вершини. Це було виснажливо для всіх у команді.

Наразі в альпіністки немає конкретних планів, єдине її бажання — це працювати, розвиватися, ставати кращою версією себе, допомагати іншим та вносити свій вклад у покращення світу.

— Оскільки зараз ми бачимо, що події розвиваються не в найкращий спосіб, від кожного з нас залежить багато. Планування в такий нестабільний час є надзвичайно складним. Будемо діяти відповідно до обставин, які складуться, — сказала Ірина Галай.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Champion

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