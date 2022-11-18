“Алею життя” в пам’ять полеглих у війні ужгородців висадили в Боздоському парку в Ужгороді

35 дерев ялівцю в пам’ять про загиблих у війні з росією ужгородців висадили в Боздоському парку. Висадити алею вічнозелених дерев ініціював депутатський корпус Ужгородської міської ради.

Висадили дерева символічно на стежці, що веде до мінерального джерела.

Кожне дерево – як символ захисника, що загинув на війні, — повідомляють у міськраді. Поіменно згадали загиблих у війні з російськими окупантами ужгородців та воїнів із інших міст, які знайшли останнє місце спочинку на Пагорбі Слави.

Діти пов’язали на деревця синьо-жовті стрічки на знак подяки захисникам за їхню відвагу.

Varosh

Фото: Ужгородської міської ради

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