Актори з Хуста покажуть в Ужгороді мюзикл та історичну хроніку

24-25 квітня в Ужгороді актори Закарпатського обласного театру драми та комедії (м.Хуст) зіграють дві прем’єри — мюзикл “Гуцулка Ксеня” та історичну хроніку “Остання ніч у Хусті” про Президента Карпатської України Августина Волошина. Гастролі акторів із Хуста проанонсували в Закарпатській ОВА.

Вистава поставлена за п’єсою “Блаженний Августин” Олександра Гавроша. Історична драма розповідає про останні три етапи життя відомого політичного і громадського діяча краю. Це період Карпатської України, празька еміграція і останні дні в московській тюрмі. У виставі Хустського театру використано першу дію п’єси під назвою «Остання ніч у Хусті», де йдеться про своєрідне прощання о. Августина зі Срібною Землею, яку він уже ніколи не побачить, напередодні від’їзду з Карпатської України.

Головну роль у п’єсі зіграв сам режисер — Володимир Завальнюк. Під час війни він переїхав до Хуста з Києва. «Я не люблю, коли на сцені говориться все напряму, в лоб, – каже він. – Ненавиджу дурний пафос і патетику. Глядач сам має підходити до певних висновків від побаченого. Мій Августин Волошин проявляється через ставлення до нього інших героїв. Тому на сцені не перетягую ковдру на себе і не хочу нікого затінювати».

Початок вистави о 18:00 у приміщенні Театру ляльок “Бавка” в Ужгороді, 25 квітня. А днем раніше, в середу, 24 квітня, о 18.00 в Закарпатському муздрамтеатрі актори зіграють мюзикл Ярослава Барнича «Гуцулка Ксеня».

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Зоряна Попович, Varosh,

Головна світлина: Закарпатська ОВА

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