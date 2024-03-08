Акцію зі збору книг для пацієнтів обласного нейроцентру оголосили в Ужгороді

Акцію зі збору книг для формування бібліотеки для пацієнтів та персоналу Обласного центру нейрохірургії та неврології організували спільно колектив медичного закладу, Волонтеріат УжНУ та Закарпатська обласна бібліотека.
Як розповіла у коментарі Varosh ініціаторка акції, комунікаційниця нейроцентру Ксенія Шокіна, у закладі постійно намагаються покращувати умови перебування пацієнтів. Наразі у нейроцентрі палати обладнані телевізорами, але дивитися його щодня пацієнтам зрештою набридає.
«Тому я подумала, що класно було б, якби пацієнти, та й лікарі на нічних чергуваннях, коли є вільний час, могли щось почитати. Запропонувала це керівництву лікарні і мене підтримали. Ми запропонували Волонтеріату УжНУ та обласній бібліотеці об’єднати зусилля, щоб результат був максимальним — вони відгукнулися без вагань», – розповіла Ксенія Шокіна.
За її словами, наразі в Обласному центрі нейрохірургії та неврології лікуються як цивільні, так і військові. Тож акція має і момент допомоги та вдячності захисникам та захисницям.
«Вже роками я керуюся думкою, що книги мають жити. Тому завжди віддаю чи продаю прочитане. Саме цю ідею ми й закладаємо в наш книгозбір: книги мають жити. І в нас вони точно житимуть», – каже Ксенія Шокіна.
Благочинців, що долучатимуться до акції, просять приносити книги виключно українською мовою та в гарному стані. «Дуже важливо: діліться книгами, які б ви дали почитати кращим друзям чи батькам. Ми хочемо зібрати бібліотеку з якісною літературою», – каже Ксенія Шокіна.
Щодо жанрів – тут обмежень немає: це може бути художня, науково-популярна чи дитяча література, нон-фікшн, проза чи поезія. Зібрані книги, за словами Ксенії, розмістять усіх поверхах, щоб вони були у вільному доступі й люди могли брати їх коли захочуть.
Акцію зі збору книг планують проводити до кінця березня. Однак згодом, якщо книги знайдуть собі нових власників і потрібно буде поповнити запаси, можливо, оголосять її повторно. «Хоча ми сподіваємося на добросовісність і хорошу памʼять наших читців, щоб вони не забували повернути книги», – посміхається Ксенія Шокіна.
Книги для майбутньої бібліотеки Обласного центру нейрохірургії та неврології можна приносити за наступними адресами:
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології
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