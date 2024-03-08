Акцію зі збору книг для пацієнтів обласного нейроцентру оголосили в Ужгороді

Акцію зі збору книг для формування бібліотеки для пацієнтів та персоналу Обласного центру нейрохірургії та неврології організували спільно колектив медичного закладу, Волонтеріат УжНУ та Закарпатська обласна бібліотека.

Як розповіла у коментарі Varosh ініціаторка акції, комунікаційниця нейроцентру Ксенія Шокіна, у закладі постійно намагаються покращувати умови перебування пацієнтів. Наразі у нейроцентрі палати обладнані телевізорами, але дивитися його щодня пацієнтам зрештою набридає.

«Тому я подумала, що класно було б, якби пацієнти, та й лікарі на нічних чергуваннях, коли є вільний час, могли щось почитати. Запропонувала це керівництву лікарні і мене підтримали. Ми запропонували Волонтеріату УжНУ та обласній бібліотеці об’єднати зусилля, щоб результат був максимальним — вони відгукнулися без вагань», – розповіла Ксенія Шокіна.

За її словами, наразі в Обласному центрі нейрохірургії та неврології лікуються як цивільні, так і військові. Тож акція має і момент допомоги та вдячності захисникам та захисницям.

«Вже роками я керуюся думкою, що книги мають жити. Тому завжди віддаю чи продаю прочитане. Саме цю ідею ми й закладаємо в наш книгозбір: книги мають жити. І в нас вони точно житимуть», – каже Ксенія Шокіна.

Благочинців, що долучатимуться до акції, просять приносити книги виключно українською мовою та в гарному стані. «Дуже важливо: діліться книгами, які б ви дали почитати кращим друзям чи батькам. Ми хочемо зібрати бібліотеку з якісною літературою», – каже Ксенія Шокіна.

Щодо жанрів – тут обмежень немає: це може бути художня, науково-популярна чи дитяча література, нон-фікшн, проза чи поезія. Зібрані книги, за словами Ксенії, розмістять усіх поверхах, щоб вони були у вільному доступі й люди могли брати їх коли захочуть.

Акцію зі збору книг планують проводити до кінця березня. Однак згодом, якщо книги знайдуть собі нових власників і потрібно буде поповнити запаси, можливо, оголосять її повторно. «Хоча ми сподіваємося на добросовісність і хорошу памʼять наших читців, щоб вони не забували повернути книги», – посміхається Ксенія Шокіна.

Книги для майбутньої бібліотеки Обласного центру нейрохірургії та неврології можна приносити за наступними адресами:

вул. Капушанська, 24 (рецепція Нейроцентру у будні до 17:00)

пр-т Свободи, 16 (Обласна бібліотека пост охорони. Обов’язково вказати, що книги для Нейроцентру з 9 до 19 у будні, в неділю з 10 до 17; субота вихідний)

пл. Народна, 3 (пост охорони у ректораті УжНУ протягом робочого дня)

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології

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