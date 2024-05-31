Акція “Капуркова книжка” проходить у Закарпатській обласній бібліотеці

Книжкова акція, під час якої можна обміняти книжки та знайти для себе щось нове почитати, триватиме у книгозбірні до 17:00.

Зміст акції «Капуркова книжка» – обмін літературою: кожен охочий може прийти у дворик обласної бібліотеки в Ужгороді, обрати якусь із запропонованих книжок і на заміну залишити для інших якусь із принесених своїх книг.

Як розповіла у коментарі Varosh завідувачка відділу проєктної та соціокультурної діяльності Закарпатської обласної бібліотеки ім. Ф. Потушняка Євгенія Напуда, «Капуркова книжка» – одна з улюблених акцій з популяризації читання серед відвідувачів книгозбірні.

«Ми проводимо її лише в теплу пору доби, адже акція проходить просто неба. Читачі довгий час її очікували. Загалом ми вже й збилися з рахунку, якою акція є за ліком», – сказала Євгенія Напуда.

На стенді, з якого учасники акції можуть обрати літературу до смаку, представлено близько 100 книжок українською мовою після 2000 року видання. Це – художня література: світові бестселери, сучасна українська художня література, переклади зарубіжних авторів, а також українська класика в нових виданнях.

На момент розмови з Євгенією Напудою акцію відвідало з десяток людей, одразу після у дворик бібліотеки завітала ціла група молодих людей.

«Дуже символічно, що ця подія у нас відбувається паралельно зі всеукраїнським книжковим святом, яке проходить в Києві – «Книжковий Арсенал». У той час, коли ворог руйнує нашу культуру, спалює наші книжки, ми такими маленькими активностями вкотре звертаємо увагу українців на потрібність і важливість читання української книги – сказала Євгенія Напуда.

Долучитися до акції з буккросингу в обласній бібліотеці можна впродовж сьогоднішнього дня, до 17:00. Організатори просять приносити для обміну лише художні книги українською мовою (після 2000-го року видання) у гарному стані.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Євгенією Напудою

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