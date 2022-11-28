Адвент-календарі з косметикою у подарунок: як і де обрати

Останнім часом серед пропозицій для святкових сюрпризів часто зустрічаються адвент-календарі. Такий сюрприз не просто виглядає оригінально й цікаво, а й створює відповідний настрій. За наповненням він буває різним. Для дітей, наприклад, купують комплекти зі смачними цукерками й завданнями для виконання на кожен день. Серед дорослих, особливо жінок, популярними стали б’юті-комплекти.

Такий подарунок являє собою набір з різноманітними косметичними засобами. Він найчастіше буває тематичним, тобто виробництва конкретної фірми, або зібраний за призначенням. Наприклад, є варіанти з продукцією для догляду за обличчям або волоссям. Сам пакунок виглядає барвистим та яскравим, тому неодмінно привертає до себе увагу. Він стане чудовим презентом на Новий рік та займе почесне місце під ялинкою.

Що це таке й чому має попит

Такий святковий набір найкраще купувати напередодні новорічних свят, а саме за 25 днів до них. Так очікування стане цікавішим і не видаватиметься дуже довгим. Адвент-календар виглядає як оригінально й дуже красиво оформлена коробка. Всередині знаходяться різноманітні косметичні засоби. Виробники вкладають туди як дуже маленькі флакони на зразок тестерів, так і повноцінні пакування. Вартість відрізняється залежно від наповнення.

В боксі знаходиться рівно 25 різних продуктів, по одному на кожен день. Якщо це новорічний календар, то його найкраще відкривати у грудні. Варто обрати дату, коли до Нового року лишається 25 днів, та почати користуватись комплектом. Можна зробити це і в будь-який інший спосіб. Головне – відкривати по одному віконечку раз на день, не більше. Тоді азарт і захват зберігаються протягом усіх днів очікування свята.

Популярність адвент-календарів пов’язана з їхнім наповненням. Так, виробники часто вкладають туди останні новинки, щоб ознайомити з ними покупців. Саме такі варіанти найцікавіші для б’юті-блогерів, які роблять розпаковки останньої продукції відомих брендів. Здебільшого коробки краси наповнюють мініваріантами, тому вони коштують недорого.

Які основні переваги

Асортимент таких подарунків дуже великий. В інтернет-магазині Notino доступні різні за тематикою та наповненням варіанти. Переваги відомі:

завдяки такому подарунку очікування новорічних свят стане ще приємнішим та подарує непідробну радість;

у віконцях можна знайти не лише креми чи засоби для догляду за обличчям, а й декоративну косметику, лаки для нігтів;

можна обрати набір для будь-кого за найкращою ціною у широкому асортименті;

оригінальне оформлення гарантує яскраві емоції при отриманні. Усі коробки виглядають красиво та привертають увагу своїм дизайном.

На сайті Notino дуже багато пропозицій, які відрізняються за наповненням та вартістю. Залишається тільки обрати конкретну.

Парнерська публікація