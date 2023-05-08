9 вагонів зійшли з рейок: угорська залізниця поступово відновлює сполучення на між Дебреценом і Ніредьгазою

Угорська залізниця поступово відновлює сполучення між Дебреценом і Ніредьгазою після надзвичайної ситуації, яка сталася в неділю, 8 травня. Про це повідомляє Укрзаліізниця. У неділю вранці 9 вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою зійшли з рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház.

Відтак, в Укрзалізниці розповіли, що наразі безпересадкові вагони Відень – Київ прямуватимуть альтернативним маршрутом через Мішкольц із затримкою до 6 годин. Пасажирів, що виїжджатимуть зі столиці Австрії сьогодні, чекає дещо інша схема, адже українські вагони через аварію в Угорщині не встигнуть дістатися Відня і чекатимуть у Будапешті.

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До Будапешта буде організовано проїзд поїздом №149 «Хортобадь» з Відня до Будапешта (час відправлення з Відня без змін, 16:42), а вже у столиці Угорщини можна буде перейти до українських вагонів. Ці вагони, в свою чергу, поїдуть об’їзним маршрутом: разом з 149-м поїздом до Дебрецена, з Дебрецена окремим локомотивом до Ніредьгази, з Ніредьгази у складі поїзда №6210 до Загоні, після чого в Чопі будуть причеплені до українського рейса 60/59 Чоп – Київ. Кількість “перепричепок” у даному випадку зазначаємо суто для інформації, наш пасажир може не покидати свій вагон з моменту потрапляння до нього і до приїзду в Київ.

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“Якщо ж точкою прибуття є не Київ, заздалегідь просимо поінформувати нашу поїзну бригаду: наприклад, для пасажирів стрийського напрямку організовуємо пересадку у Чопі на поїзд №81”, — просять в АТ.

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Поїзд EC 140/149 «Хортобадь» Відень – Загонь з вагоном Відень – Чоп обмежить маршрут до Дебрецена, розклад руху без змін.

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Поїзд №31/33/34 «Латориця» Будапешт – Мукачево слідуватиме без змін у маршруті та розкладі руху, проте пасажирам буде запропонована пересадка на автобуси на проблемній дільниці Дебрецен – Ньїредьхаза

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Човникові рейси Загонь – Чоп – 6 разів на добу, без змін.

Varosh, за інформацією Укрзалізниці

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