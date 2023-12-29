750 га пралісів та квазіпралісів на Закарпатті отримають статус пам’яток природи загальнодержавного значення

Йдеться про праліси та квазіпраліси, що зростають на територіях кількох лісництв Закарпатької області, переважно, у підпорядкуванні Міжірського лісгоспу.

Як повідомляють в українському представництві міжнародної неурядової організації Всесвітній фонд природи WWF, фонд провів польові дослідження та отримав від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України погодження клопотань про надання відповідного охоронного статусу для 755,8 га пралісів та квазіпралісів на територіях Верхньобистрянського, Вучківського, Запереділянського, Ізківського, Лопушнянського, Майданського та Міжгірського лісництв.

Як пояснила у коментарі Varosh екологиня Окана Станкевич-Волосянчук, згадані праліси мали бути заповідані ще у 2021 році: відповідне рішення тоді виносилося на сесію Закарпатської обласної ради, однак депутати провалили голосування.

«Є території заповідного фонду місцевого значення, а є – загальнодержавні. Ці ділянки на той час вже були погоджені лісгоспами, пройшли всі процедури й були ідентифіковані як праліси. Тож обласна рада фактично порушила процедуру і не виконала норму закону, безпідставно не проголовувавши і не закріпивши своїм рішенням охоронний статус пралісових ділянок – розповіла Оксана Станкевич-Волосянчук. – Своєю чергою, WWF-Україна підняла відповідне питання на рівень Міністерства екології та природних ресурсів, і уже за ініціативи Міністерства пралісовим територіям надали статус пам’яток природи вже загальнодержавного значення. Відповідне рішення своїм указом тепер має затвердити президент».

Станом на 2021 рік на розгляд обласної ради виносилося питання про заповідання 5038,3 га лісів на територіях Мокрянського, Перечинського, Воловецького та Міжгірського лісгоспах. Утім наразі йдеться про надання статусу пралісам поки лише на територіях двох лісгоспів.

«За законом, якщо ці ділянки ідентифіковані і їм надано статус об’єктів природозаповідного фонду, вони вносяться у відповідний реєстр і управлінням ними займається обласний Департамент екології та природних ресурсів, а не тільки лісгоспи, на території яких перебувають ці ділянки. Тобто, території обліковуються і стають додатково захищені», – розповіла Оксана Станкевич-Волосянчук.

Уже зараз, за умови схвалення рішення президентом, це дозволить остаточно забезпечити охорону понад 750 га букових та буково-ялицевих лісів на північно-східних схилах Боржавського хребта та на ділянках, які прилягають до національного парку Синевир, відзначають у WWF-Україна.

Згадані природні екосистеми стануть об’єктом особливої уваги з точки зору охорони та збереження біорізноманіття.

Відповідно до Лісового кодексу України, у пралісах та квазіпралісах забороняється:

всі види рубок (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі)

будівництво споруд, прокладання шляхів, випасання худоби, проїзд транспорту

будь-яка інша господарська діяльність людини, що може нашкодити цим екосистемам.

Навколо виділених пралісів, квазіпралісів, природних лісів також установлюються охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, де для забезпечення їх недоторканості заборонені суцільні та поступові рубки.

Що таке праліси та квазіпраліси

Праліси – це найменш торкані ліси, які ніколи не зазнавали руйнівного впливу людини. За попередніми оцінками, в Україні збереглися тисячі гектарів пралісів. Праліси є унікальним оселищем для багатьох видів, які знаходяться на межі зникнення в інших, більш порушених лісах.

Квазіпраліси та природні ліси – подібні до пралісів ліси, але які зазнали незначного впливу людини.

Varosh,

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