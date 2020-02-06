6 лютого в Мукачеві та Хусті виходить у прокат українська комедія “Мої думки тихі”

6 лютого в Мукачеві (cеанс о 18:10, кінотеатр “Скала”) та Хусті виходить у прокат комедія «Мої думки тихі» ужгородського режисера Антоніо Лукіча з Ірмою Вітовською та Андрієм Лідаговським у головних ролях. Фільм розповідає про стосунки різних поколінь та має присвяту мамам, тому глядачів запрошують підтримати флешмоб #зводимамувкіно.

За сюжетом, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, молодий звукорежисер із Києва Вадим отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» та вирушити в «привабливу Канаду». Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.

Зйомки фільму проходили на Закарпатті та в Карпатах, деякі сцени було відзнято в Києві. Епізодичні ролі в комедії зіграли закарпатці Роланд Мішко та Тетяна Шавкова, а також актори проєкту “Наша файта” Мирослав Качур і Павло Мандзич.

Комедія “Мої думки тихі” вийшла в широкий прокат 16 січня, та вже зібрала понад 7 мільйонів 199 тисяч гривень, в кінотеатрах її подивилися понад 76 тисяч глядачів.

«У нашій стрічці є все для успішного релізу: еротична сцена, двометровий головний герой, який потрапляє в серйозні неприємності, зворушливі моменти з тваринками та спекуляції на тему любові матері до сина. Ці 4 компоненти просто не дадуть глядачам залишитись байдужими», – коментує режисер Антоніо Лукіч.

«Мої думки тихі» – повнометражний дебют Антоніо Лукіча. Вперше фільм було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де «Мої думки тихі» удостоїлись Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Також режисер отримав нагороду національної премії кінокритиків КІНОКОЛО у категорії «Відкриття року», яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту, а Ірма Вітовська була нагороджена за найкращу жіночу роль.

Ще на стадії виробництва проект стрічки був представлений та вигравав нагороди в багатьох індустріальних секціях України та Європи: Industry Office ОМКФ, Connecting Cottbus, Boat meeting КМКФ «Молодість», лабораторії First Cut Lab та Meeting Point Vilnius. Також проект «Мої думки тихі» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Зйомки проходили в Києві, у Карпатах та на Закарпатті.

Varosh