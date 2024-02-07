54 закарпатці склали теоретичні іспити з водіння без навчання в автошколі. Як це працює

У листопаді минулого року українці отримали можливість складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обовʼязкового навчання в автошколі.

Станом на 1 лютого 2024 року в Закарпатській області для складання іспитів по самопідготовці звернулись 152 людей, з них успішно склали теоретичний іспит на знання ПДР – 54, повідомила у коментарі Varosh Головна спеціалістка сектору комунікації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Віра Кельба.

22 листопада набула чинності урядова постанова, що дозволяє складати теоретичний іспит на водіння після опанування правил дорожнього руху самостійно вдома.

Для вивчення теоретичного матеріалу кандидати можуть використовувати як електронну, так і друковану літературу.

«Ми радимо пройти навчання за допомогою онлайн-тренажера із ПДР, який функціонує на сайті Головного сервісного центру МВС. У програмі відображені питання, які будуть на теоретичному іспиті. Під час підготовки система кожного разу дає новий перелік питань, які відбирає у довільний спосіб. Таким чином матеріал засвоюється ефективніше», – повідомляють у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Які документи потрібні для складання теоретичного іспиту після самопідготовки

Кандидат у водії для складання іспиту має отримати відповідний талон. Його можна оформити через термінал самообслуговування у сервісному центрі МВС або через Е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС.

При складанні теоретичного іспиту кандидат у водії повинен мати:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт (надається разом з довідкою про місце проживання);

ідентифікаційний номер;

медичну довідку;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії),

квитанцію про сплату за послугу складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія. Сплатити за послугу можна у касі безпосередньо у сервісного центрі. Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Також кандидат у водії повинен повідомити адміністратору сервісного центру МВС, що самостійно вивчав теоретичний навчальний матеріал на відповідну категорію транспортного засобу.

Як проходить теоретичний іспит у сервісному центрі

Теоретичний іспит можна складати у будь-якому зручному для кандидата у водії сервісному центрі МВС.

Іспит складається у спеціальній програмі на комп’ютері і триває 20 хвилин. За цей час кандидат у водії має дати відповідь на 20 питань. При складанні іспиту допускається 2 помилки, при допущенні трьох помилок іспит вважається нескладеним.

Після невдалої спроби складання іспиту повторна спроба можлива через 10 днів. Кількість спроб для складання теоретичного іспиту – необмежена.

Після успішного складання теоретичного іспиту потрібно звернутися до акредитованої автошколи, щоб пройти практичне навчання з водіння.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм.

Varosh

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