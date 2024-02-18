300 учасників з усієї країни зібрав традиційний пластовий лещетарик “Фест” на Закарпатті

Закарпатська Округа Пласту зібрала у Верхньому Студеному три сотні пластунів з усієї країни.

Традиційний пластовий лещатарик “Фест” (лещата — лижі, діал.) на Закарпатті має понад 20-річну історію, уперше його провели у 1999 році, повідомили в Закарпатській Окрузі Національної скаутської організації України “Пласт”.

Цьогоріч лещатарик (лижний табір), на який мріють потрапити пластуни з усієї країни, відбувся на гірсько-лижному курорті Бескид із 7 по 18 лютого. Організатори розділили табір на зміни відповідно до віку учасників.

Почався “Фест” із новацької зміни (новаки — пластуни 6-11 років), далі продожили табір юнацтво (підлітки 11-16 років), а завершили старшопластуни та пластуни-сеніори. Загалом участь в таборі взяли понад 300 дітей та дорослих з Національної скаутської організації України “Пласт” із Закарпаття, Львівщини, Франківщини, Рівненщини та Київщини.

“Нам складно далося рішення щодо “Фесту” під час війни. Торік ми його не проводили— було важко, насамперед, морально зібратися самим, щоб його організувати для дітей. З іншого боку, хочемо, аби у наших дітей було дитинство, що складається не тільки із повітряних тривог, бомбосховищ, укриттів та поганих новин. Тому бажання дати дітям чотири дні без тривог та нагоду перемкнутися підштовхувало. Та й самим нам треба триматися купи. Ми хотіли наповнити дітей емоціями та наповнитися самим, бо це “Фест” — це пластовий табір, на якому нам всім добре, на якому нам усім фест файно!”, – каже голова Закарпатської Округи Пласту Людмила Лівак.

З її слів, “Фест” — це табір насамперед для початківців, нагода для дітей, які раніше не вміли кататися на лижах, навчитися цьому. Саме тому табір організовують так, що цілий день діти проводять на схилі з інструкторами, а ввечері грають в пластові ігри та мають вечірки в етно- та рок-стилях.

“Фест в першу чергу є для початківців, для того, аби діти в максимально безпечних умовах навчилися кататися на лижах. Ми це робимо так, щоб дітям було весело, щоб зруйнувати поширений стереотип, що лижі — це травматичний вид спорту. Бо насправді, це класний вид відпочинку, спільного проведення часу з друзями на свіжому повітрі”, – каже Людмила Лівак.

Цьогоріч через аномальну теплу зиму сніг на гірсько-лижному курорті “Бескид” застала тільки перша новацька зміна. Інші зміни їздили кататися на штучний сніг курорту “Полянські” на Свалявщині, а в інші дні табору пластуни мали мандрівки лісом у пошуках снігу, підіймалися на Боржавські полонини на крісельному витягу в Пилипці та слухали шум повноводного Шипоту.

Один з організаторів “Фесту”, пластун сеніор Василь Карабін зазначив, що попри відсутність снігу табір вирішили не скасовувати.

“Таке в історії “Фесту” вже бувало у 2006 му році — щоправда, тоді табір таки скасували через погодні умови, а зараз вирішили відкоригувати програму. Утім, погода не дала нам провести змагання на Кубок Пласту. У них можуть брати участь не тільки учасники табору, а й пластуни, які не є учасниками “Фесту” та реєструються тільки на змагання. За підсумками переможцю вручається Кубок Пласту — учаснику змагань, який показав найкращий результат. Він володіє ним цілий наступний рік до наступних змагань”, – розповів Василь Карабін.

Іще дві незмінні традиції закарпатського пластового “Фесту” — це музичні вечори.

“Обов’язково проводимо один фольквечір з етнічними місцевими музиками та ще один із молодими закарпатськими рок-гуртами. Наприклад, кілька років тому у нас на “Фесті” “запалювали” молоді хлопці із мукачівського гурту “Без обмежень”, які зараз є зірковими рок-музикантами”, – розповідає Карабін.

Незмінною для “Фесту” традиція, коли провід табору на церемоніалах — завжди у традиційному одязі: верховинських гунях та гуцульських кептарях.

Ще одна добра традиця пластового лещетарика — акція “пластун добрий”, коли інші учасники допомагають долучития до табору дітям-пластунам з родин, чиї фінансові можливості не дозволяють цього зробити.

“Для того, аби така можливість у цих дітей з’явилася, інші учасники роблять благодійні внески, і таким чином дають можливість взяти участь у таборі іншим дітям, а самі роблять добре діло. Йдеться про багатодітні родини, або дітей напів сиріт, чиї батьки мають обмежені фінансові можливості”, – додав організатор “Фесту”.

Крім усього, закарпатський лещатарик “Фест” має і свою унікальну віздначку. На ній — кіт в лижних окулярах та з лещатами. Як відомо, українські пластуни, як і загалом, скаути світу, колекціонують відзначки, а найдорожчі серцю носять на своєму однострої.

Цьогоріч, завдяки наполегливості Закарпатської Округи Пласту та проводу “Фесту”, таку відзначку отримали понад 300 українських пластунів та пластунок, а отже табір живе, росте та виховує нові покоління пластунів на лещатах.

Varosh,

Фото: Юрій Гладкий

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram