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Новини

300 тисяч доларів зібрали мешканці американського Корвалісу для допомоги переселенцям в Ужгороді

7 Липня 2022 195

Корвалліс (США, штат Орегон) — місто-побратим Ужгорода вже більше 30 років. З початком війни жителі міста неодноразово допомагали українцям, передаючи гуманітарну допомогу Ужгороду.

В Корвалісі жителі зібрали близько 300.000 доларів на гуманітарні потреби, також передали ліки всім, хто цього потребував, та весь час проводяться заходи для підтримки Ужгородського Фонду Біженців.

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Мер міста Корваліс Біф Трабер записав відео звернення до мешканців Ужгорода. Основне його послання: “Ви не самі”.

Varosh

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