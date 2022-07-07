300 тисяч доларів зібрали мешканці американського Корвалісу для допомоги переселенцям в Ужгороді

Корвалліс (США, штат Орегон) — місто-побратим Ужгорода вже більше 30 років. З початком війни жителі міста неодноразово допомагали українцям, передаючи гуманітарну допомогу Ужгороду.

В Корвалісі жителі зібрали близько 300.000 доларів на гуманітарні потреби, також передали ліки всім, хто цього потребував, та весь час проводяться заходи для підтримки Ужгородського Фонду Біженців.

Мер міста Корваліс Біф Трабер записав відео звернення до мешканців Ужгорода. Основне його послання: “Ви не самі”.

Varosh

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