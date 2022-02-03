30 тисяч гривень на реалізацію власного проєкту пропонують в Ужгороді

Створити соціально-відповідальний проєкт і отримати грант до тридцяти тисяч гривень на його втілення. Авторами можуть бути ужгородці, організації або ініціативні групи. Головна умова конкурсу — проєкт має бути реалізований в Ужгороді. Ідеї проєкт фокусуються на таких тематичних напрямках: міський простір, сучасне мистецтво, гарячий спорт, велосипедний та пішохідний рухи, громадський транспорт. А також екологія й енергоефективність міста та розвиток прогресивного підприємництва. Задуми можуть стосуватися мешканців конкретних будинків чи районів, соціальних чи професійних груп. Креативні ідеї обмежуються лише бюджетом та тематикою.

Ініціатор проєкт — спільнота для розвитку бізнесу Board Закарпаття розробила програму грантів і вже приймає заявки. Від учасників очікують на хороші та потрібні ідеї спрямовані на покращення якості життя в Ужгороді та туристичну привабливість міста. Тож, зимова хвиля подачі заявок у розпалі. Дедлайн — 25 лютого.

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