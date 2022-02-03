Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

30 тисяч гривень на реалізацію власного проєкту пропонують в Ужгороді

3 Лютого 2022 60

Створити соціально-відповідальний проєкт і отримати грант до тридцяти тисяч гривень на його втілення. Авторами можуть бути ужгородці, організації або ініціативні групи. Головна умова конкурсу — проєкт має бути реалізований в Ужгороді. Ідеї проєкт фокусуються на таких тематичних напрямках: міський простір, сучасне мистецтво, гарячий спорт, велосипедний та пішохідний рухи, громадський транспорт. А також екологія й енергоефективність міста та розвиток прогресивного підприємництва. Задуми можуть стосуватися мешканців конкретних будинків чи районів, соціальних чи професійних груп. Креативні ідеї обмежуються лише бюджетом та тематикою.

gal-142419
gal-142440
gal-142454
gal-142447
gal-142433
gal-142461

Ініціатор проєкт — спільнота для розвитку бізнесу Board Закарпаття розробила програму грантів і вже приймає заявки. Від учасників очікують на хороші та потрібні ідеї спрямовані на покращення якості життя в Ужгороді та туристичну привабливість міста. Тож, зимова хвиля подачі заявок у розпалі. Дедлайн — 25 лютого.

Аплікаційна форма за посиланням.

 

Varosh

0 #
# екологія міста # енергоефективність # програма "малі ґранти" # спільнота "BOARD"

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Ужгородці творять нову музику з ефектом 3D. Слухаємо 8 секунд і чітко відчуваємо різницю

“Кірпічка” перетвориться на урбан-парк?

Спортивні штани New Balance, їхні характеристики та де знайти

Спліт-система: переваги та недоліки. Інверторний тип спліт-систем