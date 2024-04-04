25 перших строковиків демобілізували на Закарпатті

25 військовослужбовців строкової служби Чопського прикордонного загону звільнені у запас Збройних сил України.

Про таке повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Як уточнила у коментарі Varosh речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук, у першу чергу звільняють у запас тих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або були відзначені.

Так, 11 із наразі звільнених у запас строковиків-прикордонників добровільно воювали у районі Бахмута на Донеччині. Один із прикордонників пройшов російський полон. За службу Україні та українському народу вони були відзначені президентом та керівництвом Чопського прикордонного загону.

Частину з нині звільнених строковиків мали демобілізувати ще навесні 2022 року. Однак через повномасштабне вторгнення росії цього не відбулося. Таким чином, майже всі нині звільнені прикордонники прослужили від 2,5 до 4 років. Найстаршому із них – 27 років, сказала Олена Трачук.

Після звільнення у запас чоловіки впродовж 5 днів мають стати на облік за місцем проживання. Після цього, відповідно до законодавства, вони мають 1 рік гарантованого відпочинку.

За словами Олени Трачук, процес звільнення строковиків у запас в Чопському прикордонному загоні поступово триватиме й надалі.

«Вчора ми звільнили 25 осіб, десь за тиждень звільнятимемо ще одну партію, і так по черзі. Не можемо звільнити одразу всіх, адже це буде дуже різке зменшення особового складу. Тож процес звільнення відбуватиметься поступово, одночасно з тим, навчається новий персонал», – розповіла Олена Трачук.

За її словами, загалом передбачено близько 6 таких хвиль звільнення строковиків.

Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби» президент Володимир Зеленський підписав 7 березня 2024 року. Відповідно до указу, у квітні-травні 2024 року мають бути звільнені в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших військових формувань військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022

До цього часу, у зв’язку із введеним в Україні воєнним станом, звільнення строковиків у запас не відбувалося. Призов на військову службу здійснювався за мобілізацією, нові призови на строкову службу не проводилися, оскільки заборонені законодавством. Строковики, призвані до введення воєнного стану, залишаючись на службі, могли переходити на службу за мобілізацією.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Держприкордонслужба України

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.