240 км велодоріжок Ужанським нацпарком презентують на фестивалі “Ужанський трейл” на Закарпатті

Велодоріжки різної складності проклали Ужанським національним природним парком в рамках спільного українсько-словацького проєкту «Carpathian Mobility — Покращення доступності та мобільності в словацько-українському транскордонному регіоні». Відповідно вони проходять і по території Словаччини, через парк “Полонини”, протяжністю в 80 км, — розповів Varosh Олександр Ретій, голова правління ГО “Міжрегіональний центр транскордонної співпраці”.

— Ці доріжки вже прокладені, розчищені, промарковані, там розставлені вказівники і ними вже можна користуватися, — сказав він. — Доріжки проходять через знакові та дуже гарні наші родзинки і пам’ятки — повз Блакитну лагуну, полонину Руну, Святомиколаївську церкву 17 ст в Чорноголові, закинутий залізничний тунель біля с.Волосянка, через Лінію Арпада, щоб велотурист міг відповідно маршруту під’їхати до цих цікавих об’єктів і роздивитися їх, пофотографувати.

Проєкт зосереджений на двох шляхах: Полонинському (з боку Словаччини) та Ужанському, які є двома окремими велосипедними проєктами двох сусідніх регіонів, що симетрично входять у проєкт та беруть участь у діяльності один одного з подальшою довгостроковою метою їх поєднати.

240 км велодоріжок різної складності по Ужанському нацпарку будуть незабаром відображені на сайті, і в інтерактивному форматі людина зможе сама формувати свій маршрут.

Головний партнер проєкту — Пряшівський самоврядний край, муніципалітет села Старчин та Уліч, з державне підприємство “Ліси Словацької Республіки”. Над проєктом з боку України працювали ГО “Міжрегіональний центр транскордонної співпраці” та Великоберезнянська селищна рада. Селищна рада мала основним завданням побудову асфальтованої доріжки там довжина майже 2 км — по дамбі, берегом річки Уж. Решта маршруту — лісові стежки різного формату та складності. Доглядатимуть за ними, за словами Олександра Ретія, працівники ГО та лісівники.

— Це і розраховано на такий трошки екстремальний вид туризму, це не їздити міськими вулицями в такому лайт варіанті, — каже він. — З українського боку на словацький маршрут пролягає через КПП “Малий Березний”.

Презентують проєкт на фестивалі “Ужанський трейл”, який 4-5 листопада пройде біля гірського центру “Термачув” на Березнянщині. Ужгородський велоклуб “Лідер” проведе велозмагання та велоестафету серед дітей, будуть виступи фольклорних колективів, «круглий стіл» на базі туристичного притулку «Явірник» на тему: «Покращення мобільності й доступності на прикордонній території України та Словаччини за рахунок створення сприятливих умов для використання велосипедного транспорту».

За словами Олександра Ретія, проєкт розроблявся понад 2 роки.

Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова

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