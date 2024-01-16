23 тисячі грн за один день нащедрували школярі на потреби війська на Закарпатті

Кошти частинами розподілили на закриття зборів благодійних організацій та ініціатив, що закуповують необхідне за запитами військових.

Напередодні нового року школярі Негровецької школи влаштували щедрування, аби зібрати кошти для потреб армії.

14 вихованців Куреню ім. Василя Пойди Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”), підготувавши програму щедрувань, навідалися спершу до державних установ, а відтак – вирушили щедрувати по домівках вчителів.

“Наші діти завжди долучаються до різних волонтерських ініціатив, тож напередодні нового року виникла ідея влаштувати щедрування. Впродовж дня ми навідалися у різні державні структури Колочавської громади – в органи місцевого самоврядування, до рятувальників, у лікарню. А ввечері щедрували для вчителів школи”, – розповів у коментарі Varosh виховник Куреню ім. Василя Пойди Іван Гаврил.

У підсумку, за 1 день школярі зібрали 23 тисячі гривень.

Частину коштів – 13 тисяч – передали ветеранам, які після повернення із зони бойових дій і надалі допомагають побратимам на передовій. Гроші додали до загального збору на грязьові шини для підрозділу 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Ще 5 тисяч гривень передали волонтерам громадської організації «Крила Янголів» для закупівлі комплектуючих для FPV-дрона.

«На решту ми закупимо стрічки, з яких сплетемо жовто-блакитні браслетики. У майбутньому їх отримуватимуть люди, які вноситимуть гроші у благодійні скриньки для зборів «Крил Янголів» – як символ України та нашої спільної боротьби за нашу волю й незалежність», – розповів Іван Гаврил.

Varosh,

Фото надані Іваном Гаврилем

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