1520 шкільних команд Закарпаття зареєструвалися наразі для участі у Всеукраїнських спортивних змаганнях “Пліч-о-пліч”

Триває останній тиждень реєстрації шкільних команд, які візьмуть участь у “Всеукраїнських шкільних лігах пліч-о-пліч”. Це змагання серед учнів у п’яти видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, чирлідинг та спортивне орієнтування. Старт змагань почнеться 1 лютого.

Як розповіла Varosh директорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Мар’яна Марусинець, на Закарпатті зареєструвалося вже 1520 команд.

— Найбільше учнів у нас зареєструвалося на змагання з волейболу та футзалу, — сказала вона. — Понад 420 команд. Але це не остаточна цифра, тому що до 1 лютого ще можна зареєструватися до участі в змаганнях.

Змагання складаються з п’яти етапів, починаючи від шкільного і закінчуючи всеукраїнським. Проєкт триває з грудня 2023 до червня 2024 року.

Перший етап (шкільний) — у межах окремих закладів освіти відбуваються змагання, аби виявити кращих гравців та сформувати команди. Дати реалізації: грудень 2023 — січень 2024.

Другий етап (територіальний). Дати: лютий — березень 2024.

Третій етап (районний та міський). Дати: квітень — травень 2024.

Четвертий етап (обласний). Дати: травень 2024.

П’ятий етап (всеукраїнський) — фінальна частина змагань. Дати: червень 2024.

— Зараз відбуваються тренування, кожна школа показує результати, готується, триває відбір основної команди, резервної команди. Дуже великі сподівання покладаємо на вчителів фізичної культури, бо саме вони є тепер основними у формуванні команд та проведенні різного виду змагань з цих видів спорту, — сказала Мар’яна Марусинець,

Проєкт “Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч” започаткований президентом Володимиром Зеленським і покликаний популяризувати спорт і здоровий спосіб життя серед дітей та молоді, виховати навички лідерства, сили волі тощо.

Varosh,

Фото: Суспільне.Новини

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