15 вишиванок для новонароджених подарували Ужгородському пологовому будинку вишивальниці

5 сорочечок в хлопчачій колірній гамі, 5 — в дівчачій та 5 універсальних подарували сьогодні вишивальниці студії закарпатської традиційної вишивки “Косиця” Ужгородському пологовому будинку. До кожної вишиванки майстрині додали вітальну листівку, — розповіли Vaarosh у пологовому будинку.

Керівниця студії Галина Мунчак сказала: таку традицію почали 4 роки тому і найбільшу кількість сорочечок — 30 — майстрині студії вишили на 30-ту річницю Незалежності.

Вишивали перші вишиванки цього року Вікторія Співак, Галина Мунчак, Наталія Бартосевич, Марія Паканич та Юлія Хацановська.

— Юля — переселенка з Новоайдарівської громади Луганської області, живе в Ужгороді вже другий рік, — розповіла Галина Мунчак. — Вона вишила в нас уже закарпатську сорочку, і сама запропонувала свої послуги у вишиванні сорочечок для новонароджених. Ми познайомилися на плетінні маскувальних сіток.

Вишивальниці студії завжди вишивають до Дня Незалежності завжди більше сорочечок і зрештою перші вишиванки отримують дітки, які народилися 24 та 23 серпня.

В пологовому будинку додали: сорочечки, які вишила Юлія Хацановська, притримають для породіль з Луганщини.

Varosh,

Фото надані Галиною Мунчак

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